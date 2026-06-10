Milo Infante, la Rai prova a blindarlo: sul tavolo un nuovo contratto stile Bruno Vespa per fermare l'assalto di Mediaset Tra indiscrezioni, trattative e offerte importanti, il futuro del conduttore fa discutere. E da Viale Mazzini sarebbe arrivata una proposta studiata per convincerlo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il nome di Milo Infante continua a occupare un posto centrale nelle cronache televisive di queste settimane. Le indiscrezioni che lo vorrebbero vicino a un approdo a Mediaset si rincorrono ormai da giorni, alimentando il dibattito sul futuro di uno dei volti più riconoscibili dell’approfondimento televisivo italiano. Al momento, però, una certezza c’è: secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il giornalista e conduttore non avrebbe presentato alcuna lettera di dimissioni alla Rai. Dietro le quinte, tuttavia, qualcosa si starebbe muovendo. Le voci provenienti dai corridoi di Viale Mazzini raccontano infatti di una trattativa intensa e tutt’altro che conclusa, con l’obiettivo di evitare che l’interesse manifestato dalla concorrenza possa trasformarsi in un addio.

Milo Infante e la questione del contratto con Rai

Uno degli aspetti centrali della trattativa riguarderebbe proprio il contratto di Milo Infante. Attualmente il conduttore ricopre un doppio ruolo all’interno della Rai: da una parte è il volto di programmi molto seguiti come Ore 14 e Ore 14 di sera, dall’altra svolge l’incarico di Vice Direttore "ad personam" nell’ambito della Direzione Approfondimento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proprio questa posizione dirigenziale comporta l’applicazione del limite retributivo previsto per i dirigenti dell’azienda pubblica. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il conduttore starebbe valutando una soluzione già adottata in passato da altri importanti volti dell’informazione Rai, ovvero il passaggio da un contratto da dipendente a una collaborazione esterna pluriennale. Una formula che consentirebbe maggiore flessibilità e che permetterebbe di superare il tetto retributivo fissato per i dirigenti dell’azienda, rappresentando quindi uno degli elementi più delicati dell’intera trattativa.

L’offerta di Mediaset e la risposta della Rai

Nel frattempo, da Cologno Monzese continuerebbero ad arrivare segnali concreti di interesse. Le indiscrezioni parlano di una proposta particolarmente importante, che comprenderebbe non solo la conduzione di un programma in prima serata, ma anche un ruolo dirigenziale di primo piano. Un’offerta che avrebbe inevitabilmente spinto la Rai a intervenire per non perdere uno dei protagonisti dell’ultimo periodo televisivo. Dalla Direzione Approfondimento guidata da Paolo Corsini filtrerebbe infatti la volontà di fare "di tutto per trattenerlo", confermando quanto il conduttore sia considerato una figura strategica per il presente e per il futuro dell’azienda.

La chiusura criptica di Infante ad Ore 14

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni ha contribuito anche la chiusura stagionale di Ore 14. In quell’occasione Milo Infante ha scelto di salutare il pubblico con una citazione di Stephen King: "ci sono altri mondi al di fuori di questo".Una frase che all’epoca poteva sembrare soltanto un messaggio simbolico, ma che oggi viene riletta da molti osservatori come un possibile indizio sulle riflessioni in corso. Per il momento, però, il futuro del conduttore resta tutto da scrivere, ele prossime settimane saranno decisive per capire se Infante continuerà il suo percorso in Rai oppure sceglierà una nuova sfida professionale altrove.

Potrebbe interessarti anche