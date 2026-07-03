Milo Infante svela perché ha mollato la Rai: "Non per soldi". Ecco il vero motivo (e cosa farà a Mediaset) Milo Infante, ormai ex conduttore di Ore 14, ha spiegato i motivi che lo hanno portato fuori dai corridoi Rai. Ecco la verità

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Milo Infante ha detto addio al palinsesto Rai per trasferirsi sulla rete Mediaset. L’ex conduttore di Ore 14 – programma che ora passa al timone di Salvo Sottile – ha svelato alcuni retroscena sul motivo per cui ha alla fine scelto di allontanarsi dall’azienda di Viale Mazzini. Lo ha fatto durante una chiacchierata avuta con il giornalista Roberto Alessi del settimanale Chi.

Infante ha infatti parlato del suo entusiasmo per questa nuova esperienza nella rete Mediaset, per cui pare che avrò anche un ruolo dirigenziale alla corte di Pier Silvio Berlusconi.

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Milo Infante e il vero motivo del suo addio alla Rai

Milo Infante ha spiegato al giornalista Alessi che, alla base del suo allontanamento alla Rai, non ci sarebbe affatto una motivazione economica. "Il contenzioso con la Rai non è di natura economica, ma di natura contenutistica e di ruolo manageriale", ha detto lui. Sembrerebbe intanto che l’azienda di viale Mazzini avrebbe tentato ogni mossa per convincere il conduttore a restare, ma ogni tentativo sarebbe stato vano.

La Rai gli ha anche offerto – come dichiarato dal diretto interessato – un contratto da esterno, anche molto retribuito. "Ho cortesemente rifiutato", ha fatto sapere. Infante ha quindi preso la sua decisione e non torna indietro: per la prossima stagione televisiva, sarà uno dei volti di punta del palinsesto Mediaset.

Qual è il suo futuro nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi

Infante ha chiarito una volta per tutte i motivi che lo hanno portato fuori dagli studi Rai, ma non ha ancora confermato quale sarà il suo ruolo in quelli Mediaset. Stanno intanto circolando diverse indiscrezioni a riguardo: la prima su tutti parla del suo approdo nella prima serata della domenica di Rete 4. Si pensa infatti che lui possa prendere il posto di Mario Giordano, che si sposterà invece su Italia 1 con il suo programma Fuori dal coro.

A proposito di questo, è però arrivata una smentita da parte del team Mediaset, che ha invece sostenuto che Giordano resterà saldamente al suo posto. Al momento non si sa quindi cosa farà Milo Infante tra i corridoi Mediaset e si attende la presentazione ufficiale dei palinsesti, durante la quale Pier Silvio Berlusconi renderà nota tutta la programmazione per la prossima stagione televisiva. Al momento si parla di una nuova rivoluzione, anche se ancora non si sa quali saranno i programmi – e soprattutto i personaggi – coinvolti. Di certo in molti si aspettano conferme, new entry e anche qualche addio.

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