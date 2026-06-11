Milo Infante e il party d’addio a Ore 14: “Avremmo voluto più tempo”. Monica Leofreddi: “Rai a volte è matrigna, ma come si fa a non amarla?" La conduttrice pubblica il video della festa d'addio organizzata dalla redazione di Ore 14 e commenta il passaggio dell'amico a Mediaset: "Felice e orgogliosa per lui".

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Da ieri Milo Infante è ufficialmente un ex volto Rai. L’addio a Viale Mazzini è stato formalizzato pochi giorni dopo la conclusione della stagione di Ore 14 Sera, il programma che ha ideato e trasformato in uno dei punti di forza del palinsesto di Rai 2. Il giornalista è pronto a iniziare una nuova avventura a Mediaset, dove dovrebbe assumere un ruolo di primo piano nell’area informazione e, secondo le indiscrezioni, guidare anche una striscia quotidiana su Rete 4 o Canale 5.

La notizia è arrivata rapidamente, ma non ha sorpreso chi ha seguito gli sviluppi degli ultimi mesi. Il rapporto tra Infante e i vertici Rai si era progressivamente incrinato nel corso dell’ultimo anno, tra cambi di programmazione, polemiche con Bruno Vespa, il caso Bruzzone e la riduzione dello spazio di Ore 14 per fare posto alla finestra quotidiana affidata a Tommaso Cerno.

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Milo Infante, la festa d’addio con la redazione di Ore 14

Esplosa come indiscrezione e poi ufficializzata nel giro di 24 ore, la notizia della partenza di Infante non ha colto di sorpresa Monica Leofreddi, amica di vecchia data del giornalista e presenza quasi fissa a Ore 14. Proprio lei, ieri sera, ha postato sui suoi canali social un filmato della festa d’addio con cui Infante ha preso commiato dalla redazione del programma di Rai 2.

Nel filmato, il conduttore prende la parola davanti ai collaboratori riuniti attorno a un tavolo imbandito:

"Vorrei dire poche ma sentite parole. Intanto grazie perché siamo riusciti a portare a termine una stagione con il segno più davanti. Certe cose si possono dire, altre un po’ meno. In questa stagione 2025/2026 avremmo voluto avere più tempo per salutarci e dirci un po’ di cose. Ma alla fine quello che conta è…"

A quel punto indica ironicamente la T-shirt ‘celebrativa’ indossata da tutti i presenti, con il suo volto stampato e la scritta: "Hai sempre ragione tu".

La chiusura è affidata a una citazione che suona sibillina:

"Cosa ne sarà di noi? Lo scopriremo solo vivendo".

Monica Leofreddi: "Orgogliosa di Infante, so quanto è stato difficile"

A corredo del video, Leofreddi ha pubblicato una lunga riflessione sulla fine della stagione e sulla scelta professionale dell’amico, che lascia la Rai dopo 23 anni di militanza.

"Sapevo che non sarebbe stato un fine stagione come gli altri; questo è più intenso, innanzitutto per il grande affetto che avete dimostrato quotidianamente a Ore 14 e settimanalmente a Ore 14 Sera, e poi perché sapevo di questa probabile rivoluzione! Non era scontato il grande successo di quest’anno: mille interruzioni, cambi di orario durante il giorno, ma voi ci siete sempre stati. Mi avete scritto in tanti dopo le parole di Milo nell’ultima puntata. Chi fa questo lavoro è abituato ai cambiamenti, ma forse mai fino in fondo".

"Parlo a titolo personale – continua la giornalista – un po’ di nostalgia e di dispiacere, non lo nascondo, c’è. Ho sempre amato creare rapporti umani nel lavoro e non solo professionali; l’amicizia ultraventennale con Milo lo dimostra. Ho adorato tutti: gli autori di Ore 14, le mitiche ragazze della redazione, il reparto costumi, il trucco, la produzione, i compagni di viaggio. Ringrazio tutti. Su tutti, naturalmente, ringrazio Milo".

Leofreddi ha poi commentato la scelta dell’amico di lasciare l’azienda in cui entrambi sono cresciuti professionalmente per trasferirsi a Mediaset:

"Milo, come me, è nato in Rai: mamma Rai, a volte protettiva, a volte matrigna, ma come si fa a non amarla? So quanto sia stato difficile decidere per Milo, ma io sono veramente felice per lui e anche molto orgogliosa. Una grande azienda come Mediaset ha compreso che c’è un momento professionale nel quale il sacrificio e il valore vanno riconosciuti. Sono certa che sarà una grande collaborazione".

Il saluto conclusivo è rivolto direttamente al collega:

"Sono la tua madrina di battesimo, Milo. A te che sei il mio figlioccio non posso che augurare un mondo di bene e tanto successo. Ci sono altri mondi e non si deve avere paura di esplorarli. Spero che ci si possa vedere presto! Abbraccio anche tutti voi che mi avete seguito con affetto".

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