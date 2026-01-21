Milo Infante, Ore 14 verso uno stop lunghissimo: la decisione della Rai
Il talk pomeridiano di Rai 2 e la sua versione serale si fermeranno per più di tre settimane per far posto alle Olimpiadi invernali 2026: il nuovo calendario.
Bruttissime notizie per il pubblico di Ore 14 e Milo Infante. Il talk di informazione e approfondimento, in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 2, e al giovedì con una versione in prime time seguitissima, si fermerà per un lungo periodo. Il perché di questo stop imposto da viale Mazzini è semplice: il secondo canale di Stato sarà la rete ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A partire dal prossimo 4 febbraio, infatti, sarà Rai 2 a trasmettere le gare in programma quotidianamente a tutte le ore della giornata, stravolgendo così i palinsesti del canale.
Un duro colpo, sia per gli affezionati di Ore 14 che per gli ascolti della rete. Sebbene con lo sport non mancheranno di certo buoni risultati, il talk pomeridiano di Milo Infante sta raggiungendo vette molto alte nella fascia oraria di Rai 2 che va dalle 14 alle 15.30 circa, con punte di share superiori al 9%, e 1 milione e 100mila telespettatori sintonizzati, numeri che sul canale non si vedevano da anni. Ma quando si fermerà il programma? E soprattutto, quando tornerà in onda? Scopriamolo insieme.
Ore 14, lo stop lunghissimo per ‘colpa’ delle Olimpiadi: quando si ferma e quando torna in onda Milo Infante
E mentre lo share di Ore 14 continua a crescere, il talk si appresta a fermarsi per un lungo periodo. Per far posto alle Olimpiadi invernali del 2026, infatti, Milo Infante dovrà mettere in stand by il suo talk: lo stop è previsto dal 6 febbraio, con ultima puntata in onda giovedì 5, mentre il ritorno su Rai 2 è previsto per lunedì 23, sempre alle 14. Anche Ore 14 Sera, la versione in prime time del programma, si dovrà fermare: qui lo stop è previsto invece dal prossimo 29 gennaio, quando verrà trasmesso l’ultimo appuntamento prima del gran ritorno previsto per il 5 marzo. Infine, ancora una brusca interruzione a maggio per via del Giro d’Italia, che costringerà il talk a fermarsi nuovamente. Ancora incerta, invece, la possibilità che Infante vada avanti anche quest’anno nel mese di giugno, mentre si attende di sapere se Ore 14 e la sua versione serale verranno riconfermati per la stagione al via dal prossimo settembre ma, visti i numeri degli ascolti, la speranza è di ritrovare in onda tutta la squadra.
Ore 14 e Ore 14 Sera, il nuovo calendario con le Olimpiadi: quando si ferma il talk
- Ore 14 – ultima puntata giovedì 5 febbraio e ritorno in onda lunedì 23 febbraio 2026, ore 14 Rai 2
- Ore 14 Sera – ultima puntata giovedì 29 gennaio e ritorno in onda giovedì 5 marzo 2026, ore 21.20 Rai 2
