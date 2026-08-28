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Milo Infante, debutto a Mediaset tra le polemiche: " È la copia di Ore 14". Ma forse è stata la scelta più furba e intelligente

Dalla Rai a Mediaset senza cambiare pelle: il debutto di Milo Infante riaccende le accuse di "copia", ma la strategia potrebbe essere molto più intelligente di quanto sembri

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Milo Infante ha davvero portato Ore 14 da Rai a Mediaset? A guardare Ore 11 e Verità Nascoste – Il Diario, le somiglianze sono innegabili. Forse è proprio qui che nasce la domanda più interessante: perché avrebbe dovuto cambiare tutto?

Milo Infante, stesso programma o stessa identità? La mossa Mediaset che potrebbe essere tutt’altro che un errore

Dopo anni passati a costruire un’identità precisa, un linguaggio riconoscibile e un pubblico che si fida di lui, stravolgere il format sarebbe stato davvero più intelligente? Il debutto su Rete 4 e Canale 5, intanto, sembra aver dato una prima risposta. E forse la "copia" tanto contestata è in realtà una scelta molto più furba.

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