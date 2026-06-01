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Ore 14, il Giro d’Italia è finito ma Milo Infante non torna in onda: la decisione della Rai

Nonostante gli ottimi ascolti di questa stagione il programma non ripartirà dopo la sosta per fare spazio al ciclismo: confermato l’appuntamento con Ore 14 Sera

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cala il sipario sul Giro d’Italia e anche su Ore 14. Ieri domenica 31 maggio 2026, infatti, si è conclusa con il Grande Arrivo a Roma la 109esima edizione del Giro, andata di scena tutti i giorni nel daytime pomeridiano di Rai 2, costringendo Milo Infante a ‘fermarsi’. Ore 14, tuttavia, non tornerà in onda oggi; la stagione 2025/26 (segnata da ottimi ascolti) si è conclusa e la Rai ha deciso di optare per una nuova programmazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Ore 14 chiude, l’annuncio (e la polemica) di Milo Infante

Lo scorso 7 maggio Milo Infante annunciava, un po’ a sorpresa (e non senza qualche frecciata), la chiusura di Ore 14. Con l’inizio del Giro d’Italia – in onda su Rai 2 – la sesta edizione del rotocalco pomeridiano di Rai 2 è giunta al termine in anticipo rispetto alle ultime stagioni (che proseguivano fino a estate inoltrata). Nonostante gli ottimi ascolti, dunque, il programma non riaprirà i battenti e non tornerà in onda dopo il gran finale del Giro andato in scena ieri. A partire da oggi lunedì 1° giugno 2026 spazio quindi alla nuova programmazione Rai: alle 14:00 andrà in onda Dribbling Mondiali, in vista dell’inizio della Coppa del Mondo del prossimo 11 giugno, mentre a partire dalle 14:45 andrà in onda un episodio della 15esima stagione della serie Squadra Speciale Cobra 11. Ecco la programmazione del daytime di Rai2:

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14:00 – 2 di picche
14:05 – Dribbling Mondiali
14:45 – Squadra Speciale Cobra 11

La reazione dei social: proteste contro la Rai

Anche quest’anno Ore 14 è cresciuto mettendo a segno risultati da urlo nel daytime del pomeriggio di Rai 2. La trasmissione condotta da Milo Infante ha macinato ottimi numeri per tutto l’anno negli ascolti e nelle ultime settimane in onda aveva registrato un vero e proprio boom a suon di scoop grazie al ‘conto alla rovescia’ prima della chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco, volando anche all’11% di share. Il rotocalco, tuttavia, tornerà in onda solo a settembre, quando partirà ufficialmente la nuova edizione. Milo Infante si può comunque consolare con gli ascolti super di Ore 14 Sera (settimana scorsa con 1,2 milioni di spettatori). L’appuntamento con lo spin-off serale di Ore 14 è confermato e Infante continuerà ad andare in onda nel prime time del giovedì di Rai 2. Per la prossima stagione, inoltre, si parla di una ‘promozione’ al venerdì sera per sfidare Gianluigi Nuzzi e Quarto Grado.

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