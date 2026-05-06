Milo Infante, Ore 14 chiude sul più bello: stop lunghissimo dopo il boom d’ascolti Il conduttore si gode l’impennata dei dati Auditel grazie al caso Garlasco, ma a breve sarà costretto a lunga pausa: perché e quando torna in onda

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Milo Infante vola, ma presto sarà costretto ad atterrare. Il conduttore di Ore 14, infatti, si può godere un vero e proprio boom d’ascolti su Rai 2, ma a breve arriverà un lungo stop. L’impennata dei dati Auditel si fermerà per forza di cose il prossimo venerdì, quando Infante dovrà prendersi una ‘pausa’ e Ore 14 sarà rimarrà fuori dal palinsesto per quasi un mese. Scopriamo perché e tutti i numeri.

Ore 14 decolla, gli ascolti tv stellari degli ultimi giorni (con Garlasco)

Dopo il boom d’ascolti dello spin-off serale ‘grazie’ alla rapina in diretta andata in scena a Napoli lo scorso aprile, Ore 14 sta vivendo un’impennata nei dati Auditel anche nel consueto appuntamento del daytime. Con il caso Garlasco vicino a un vero e proprio punto di svolta (si parla di revisione del processo ad Alberto Stasi e di rinvio a giudizio per Andrea Sempio), infatti, Milo Infante sta macinando numeri da sogno nel pomeriggio di Rai 2. Questa settimana il suo programma è riuscito a sfondare la parete del milione di spettatori, sfiorando addirittura il 10% di share. Di seguito i numeri nel dettaglio delle ultime puntate di Ore 14:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lunedì 27 aprile | 829.000 spettatori – 8,2% di share

| 829.000 spettatori – 8,2% di share Martedì 28 aprile | 834.000 spettatori – 8,1% di share

| 834.000 spettatori – 8,1% di share Mercoledì 29 aprile | 930.000 spettatori – 9,2% di share

| 930.000 spettatori – 9,2% di share Giovedì 30 aprile | 927.000 spettatori – 8,7% di share

| 927.000 spettatori – 8,7% di share Venerdì 1° maggio | 884.000 spettatori – 8,8% di share

| 884.000 spettatori – 8,8% di share Lunedì 4 maggio |1.034.000 spettatori – 9,5% di share

|1.034.000 spettatori – 9,5% di share Martedì 5 maggio |1.099.000 spettatori – 9,9% di share

Milo Infante ‘fermato’ dalla Rai, lungo stop per Ore 14: come cambia il palinsesto e il calendario

Il successo registrato da Ore 14 nel daytime pomeridiano di Rai 2, tuttavia, si fermerà a breve. Il programma di Milo Infante, infatti, verrà ‘sospeso’ per quasi un mese dal momento che il palinsesto verrà stravolto per lasciare spazio al Giro d’Italia, che andrà in scena dall’8 al 31 maggio tutti i giorni sulla seconda rete. Ore 14 andrà in ‘soffitta’ il prossimo venerdì e tornerà quindi in onda nel consueto slot del pomeriggio prima di BellaMa’ e Pierluigi Diaco solo a giugno; confermati, invece, gli appuntamenti dello spin-off serale di Ore 14 Sera nel prime time del giovedì.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche