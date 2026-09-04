Milo Infante resta al buio a Ore 11, il black out e la frecciata su Garlasco: “Succede ogni volta che parliamo di Sempio colpevole”
Imprevisto nella puntata di Ore 11 di venerdì 4 settembre 2026, lo studio è rimasto senza luce proprio mentre si stava discutendo delle prove che la Procura ha contro Sempio
Il caso Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione a "Ore 11", il nuovo programma mattutino di Milo Infante in onda su Rete4. Il giornalista si occupa del tema con la consueta dovizia di particolare e con ospiti autorevoli, molti dei quali erano al suo fianco, anche nella sua lunga esperienza in Rai, a volte però ci si trova a dover fronteggiare un imprevisto inaspettato, come quello accaduto nella puntata di venerdì 4 settembre, affrontato comunque con la sua grande ironia.
Garlasco, Ore 11 puntata 4 settembre 2026: blackout in studio
Parlare del caso Garlasco in questi giorni sta a signficare discutere della consulenza psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia già mesi fa, ma con la necessità emersa ora di un incontro faccia a faccia tra Andrea Sempio e il medico incaricato Roberto Catanesi. Milo Infante ne ha discusso nella puntata di "Ore 11" di venerdì 4 settembre, ma proprio si era nel pieno del dibattito si è verificato un piccolo blackout.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La trasmissione è andata avanti regolarmente, ma il giornalista ha provato a sdrammatizzare l’accaduto: "Ma perché ogni volta che parliamo di Sempio colpevole o c’è un tuono che cade o andiamo al buio? Allora sono io che me la porto dietro, non c’entrava l’avvocato Taccia. Per chi ha memoria…".
Il riferimento per chi è abituato a seguire le trasmissioni del giornalista non è difficile da ricordare. In occasione di una puntata di "Ore 14 Sera" di qualche mese fa, infatti, lui era alle prese con un’intervista one to one con l’avvocato Taccia, uno dei legali dell’indagato, ma in quel caso lo studio era stato colpito da un fulmine, provocando un altro blackout che era durato qualche minuto e che aveva reso difficile anche mandare in onda servizi che erano stati preparati precedentemente.
Il conduttore anche in questo frangente ha dimostrato estrema professionalità, utilizzando un tono ironico che può essere utile a stemperare la tensione anche quando si sta parlando di argomenti seri come questi e di un omicidio che ha sconvolto il nostro Paese. Tutto è comunque rientrato nell’arco di pochi secondi, grazie anche al supporto dei tecnici di studio, segno evidente di come il problema fosse evidentemente di lieve entità. Anzi, la discussione sulla posizione dell’indagato è stata di estremo livello prendendo in considerazione anche quali possono essere gli effetti che possono esserci a seconda della decisione che prenderà la difesa dell’indagato. La presa di posizione sembra comunque imminente, non è escluso possa arrivare già in giornata, magari durante "Verità Nascoste – Il Diario", che tornerà a occuparsi del delitto di Chiara Poggi e dell’indagine in corso, vicina alla sua conclusione.
Potrebbe interessarti anche
Nuzzi risponde a Milo Infante su Garlasco, lo scoop di Quarto Grado sullo psichiatra e la richiesta a Sempio
I profili social della trasmissione hanno fatto sapere che Roberto Catanesi avrebbe ...
Garlasco in Tv, i 21 indizi della Procura contro Sempio: "Rinvio a giudizio quasi certo". La previsione di Milo Infante sul DNA
A Verità Nascoste - Il Diario spazio giovedì 27 agosto 2026 spazio al caso Garlasco ...
Garlasco in Tv, Infante non ha dubbi: "Sempio non parlerà". La sindrome di Cenerentola e la mossa che spiazza la difesa
A Ore 14 lunedì 31 agosto 2026 spazio al caso Garlasco, con focus sulle mosse della ...
Verità Nascoste, Milo Infante parte di sera tra depistaggi ed errori: nuove rivelazioni choc su Garlasco
Oggi martedì 1° settembre 2026 al via il nuovo programma della prima serata di Rete ...
Garlasco in Tv, Sempio a un bivio sulla consulenza psichiatrica. Milo Infante: "Potremmo scoprire che stanno indagando per niente"
A Verità Nascoste - Il Diario giovedì 3 settembre 2026 spazio al caso Garlasco, in a...
Milo Infante, doppio scoop su Garlasco e ovazione sul web: “Fa uno strano effetto”
Il conduttore ha parlato annunciato importanti novità per il suo nuovo programma “Ve...
Garlasco in Tv, il paradosso di Stasi colpevole (per forza) e la frecciata su Cassese. Milo Infante gelido: “Non te la faccio passare, non è giusto"
A Ore 11 mercoledì 26 agosto 2026 spazio al caso Garlasco: sbrogliare la posizione d...
Garlasco in Tv, Nuzzi e i dubbi sulla revisione di Stasi: "Ho sentito parlare di Enzo Tortora ma...". Milo Infante in difesa della Procura
A Ore 11 venerdì 28 agosto 2026 dibattito sul caso Garlasco, raffronto tra la posizi...