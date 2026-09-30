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Milo Infante, il mistero di Garlasco scuote Mediaset: il blocco sparisce sul più bello. Perché e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni

Una delle scorse puntate di “Verità Nascoste” non compare per intero su Mediaset Infinity: sui social esplode il caso, ma manca una spiegazione ufficiale.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Milo Infante chiude il primo mese a Mediaset con ascolti importanti e un’ampia attenzione sulla cronaca. Dopo i buoni debutti di "Ore 11" e "Verità Nascoste", il caso Garlasco è tornato protagonista con le ultime novità su Alberto Stasi e Andrea Sempio, ma è giallo sulla puntata del 22 settembre. In tv è andato in onda un lungo approfondimento con Gennaro Cassese e l’avvocato di Stasi, ma il blocco è poi scomparso dalla versione disponibile su Mediaset Infinity. Sui social si è parlato di censura, mentre resta senza conferma ufficiale l’ipotesi di un precedente vincolo sulla diffusione online.

Milo Infante e il Caso Garlasco – L’usato garantito che premia: VIDEO COMPLETO

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