Milo Infante chiude il primo mese a Mediaset con ascolti importanti e un’ampia attenzione sulla cronaca. Dopo i buoni debutti di "Ore 11" e "Verità Nascoste", il caso Garlasco è tornato protagonista con le ultime novità su Alberto Stasi e Andrea Sempio, ma è giallo sulla puntata del 22 settembre. In tv è andato in onda un lungo approfondimento con Gennaro Cassese e l’avvocato di Stasi, ma il blocco è poi scomparso dalla versione disponibile su Mediaset Infinity. Sui social si è parlato di censura, mentre resta senza conferma ufficiale l’ipotesi di un precedente vincolo sulla diffusione online.

Milo Infante e il Caso Garlasco – L’usato garantito che premia: VIDEO COMPLETO