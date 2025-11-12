Milo Infante fermato dalla Rai, stop improvviso per Ore 14 Sera: perché non va in onda Il talk di Rai 2 salta la puntata di domani per far posto al tennis mondiale: per gli aggiornamenti su Garlasco il pubblico dovrà attendere.

Le partite delle ATP Finals di Torino stanno mettendo a soqquadro tutta la programmazione della Rai. Dopo Belve, cancellato martedì 11 novembre, per far posto al match che vedeva Lorenzo Musetti impegnato contro Alex De Minaur all’Inalpi Arena, domani sera un altro programma di punta di Rai 2 salterà la consueta messa in onda. A mancare l’appuntamento con il suo fedele pubblico sarà dunque Milo Infante con Ore 14 Sera, versione serale del suo talk, che non verrà trasmessa per lasciare campo libero alla nuova sfida del tennista carrarino. E se la Rai mette mano al palinsesto, anche Mediaset non è da meno dato che ha perfino spostato il debutto di ‘Gigi e Vanessa insieme‘, show che doveva vedere la luce stasera, mercoledì 12 novembre, ma che Canale 5 farà slittare per non scontrarsi direttamente con la partita il tennis mondiale e il super match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Ore 14 Sera salta un appuntamento: perché e cosa vedremo al suo posto

Il tennis mondiale sta rivoluzionando i palinsesti della televisione. Da Mediaset che fa slittare il debutto di ‘Gigi e Vanessa insieme‘ per non scontrarsi con gli ascolti di Sinner, a Belve che salta, fino al consueto appuntamento su Rai 2 di Ore 14 Sera. Domani, giovedì 13 novembre 2025, Milo Infante e i suoi ospiti non andranno in onda e il pubblico dovrà rinunciare agli ultimi aggiornamenti sul Delitto di Garlasco, dibattuti nel talk a ogni puntata. La trasmissione si ferma per una sera e lascia il posto alle ATP Finals di Torino e all’attesissimo match che vedrà in campo Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, in onda sul secondo canale alle 20.30 circa.

ATP Finals di Torino, in campo Musetti-Alcaraz al posto di Ore 14 Sera

Domani, giovedì 13 novembre 2025, Ore 14 Sera non andrà in onda. Su Rai 2, al posto del talk, verrà trasmessa la partita delle ATP Finals di Torino che vedrà scendere nel campo dell’Inalpi Arena Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il match non inizierà prima delle ore 20:30, e l’orario preciso sarà ovviamente condizionato dalla durata delle sfide del pomeriggio. Per andare avanti nel torneo, il tennista carrarino non ha scelta che vincere quest’ultimo impegno del round robin, ma se dovesse perdere lascerebbe allo spagnolo il titolo incontrastato di numero 1 al mondo.

