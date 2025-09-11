Milo Infante interrotto da Diaco durante Ore 14: “Ci ha rubato 3 minuti”, caos in diretta su Rai 2 Pomeriggio movimentato su Rai2: un problema tecnico a Ore 14 costringe Milo Infante a fermarsi e Bellamà parte prima del previsto, creando un curioso siparietto in diretta.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il pomeriggio di mercoledì 10 settembre non è stato affatto tranquillo per i telespettatori di Rai 2. La puntata di Ore 14, il programma quotidiano di approfondimento condotto da Milo Infante, è stata improvvisamente interrotta a causa di un problema tecnico che ha costretto il giornalista a fermarsi e a mandare la pubblicità dopo qualche secondo di incertezza. La scena è apparsa insolita già dalle sue parole, quando ha domandato in diretta alla regia: "C’è un problema con la dottoressa Bruzzone? Ripristiniamolo. Ah abbiamo un problema tecnico? Va bene. Devo mandare la pubblicità adesso? Allora chiedo scusa, pubblicità! Perché?"

Un’interruzione non prevista che ha spiazzato il pubblico, ma la sorpresa più grande è arrivata subito dopo. Dopo la pubblicità, invece di tornare in studio da Infante e proseguire con la trasmissione, sullo schermo è comparso Pierluigi Diaco dal set di BellaMà. Ne è nato un curioso ping-pong tra i due studi, diventato immediatamente virale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Problemi a Ore 14, BellaMà in onda prima del previsto

La sequenza ha generato un piccolo cortocircuito televisivo. Diaco, chiamato in diretta in tutta fretta e con diversi minuti d’anticipo rispetto al solito, ha aperto il suo collegamento spiegando al pubblico di Rai 2 la situazione: "Sono 10 minuti dopo le 15, un orario inconsueto per BellaMà. Sono con Rita Forte e Memo Remigi. Raccontiamo la verità a chi ci segue da casa: era in corso Ore 14 che solitamente finisce alle 15:27 e il nostro lancio è previsto solitamente alle 15:22 e io sono stato chiamato di corsa per prendere la linea per un problema tecnico al centro di produzione di Milano. Ma noi siamo pronti a partire."

Il conduttore ha poi intrattenuto il pubblico per qualche minuto, mantenendo un tono brillante e scherzoso, tanto da concludere con un’altra battuta: "Mi dicono di restituire la linea alla regia, partiremo a questo punto prima. E tutto questo su Rai 2, la rete del buon umore! A tra pochissimo!"

Non è andata come previsto da Diaco, però: oltre a questo siparietto improvvisato, il pomeriggio di Rai2 ha riservato un ulteriore colpo di scena.

Milo Infante torna e chiarisce: "Diaco ci ha rubato 3 minuti, non abbiamo sbagliato noi"

Il crossover tra Ore 14 e BellaMà è proseguito: risolto il guasto tecnico dalla regia, la linea è tornata a Ore 14 con Milo Infante che ha immediatamente chiarito l’accaduto, non senza sottolineare il disguido: "Avete capito che qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Abbiamo avuto un piccolissimo problema tecnico e abbiamo dovuto riavviare delle macchine, ma è stato dato un messaggio sbagliato al nostro amico Diaco che ci ha portato via tre minuti di trasmissione", ha ammesso il conduttore. Che poi ha aggiunto: "Ma non è colpa di Pierluigi, gli mandiamo un abbraccio. Vi spieghiamo quello che accade perché siamo una casa di vetri. Quando qualcuno sbaglia lo diciamo. Spesso sbagliamo noi, ma questa volta non abbiamo sbagliato noi."

Le vecchie ruggini tra Milo Infante e Pierluigi Diaco

Stavolta l’interazione a distanza tra i due conduttori si è risolta in maniera abbastanza serena, mentre in passato ci sono state frizioni ben peggiori. Nell’ottobre 2022, infatti, Infante aveva manifestato fastidio per il ritardo accumulato da Ore 14 a causa dei lanci promozionali di BellaMà, aprendo la puntata con un commento velenoso rivolto indirettamente al suo collega: "Oggi cominciamo alle 14.14, potrebbe essere davvero il nuovo titolo della trasmissione – ironizzò – domani speriamo di iniziare al nostro orario".

Potrebbe interessarti anche