Milo Infante si prende anche Canale 5 (a tempo): Mediaset attua il metodo Gerry Scotti per bruciare la Rai Il nuovo conduttore del Biscione debutterà nel pomeriggio della rete ammiraglia per poi lasciare il testimone a Gianluigi Nuzzi: la strategia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Mediaset gioca d’anticipo e gioca la carta Milo Infante. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo volto del Biscione debutterà su Canale 5 già in estate per poi approdare – come previsto – in pianta stabile nel palinsesto di Rete 4 con Ore 11. Sulla rete ammiraglia Infante avrà un nuovo programma e l’obiettivo è ovviamente quello di intercettare il pubblico e anticipare la concorrenza Rai. Scopriamo tutti i dettagli.

Milo Infante su Canale 5: un doppio debutto per far conoscere il nuovo volto dell’informazione Mediaset

Mediaset accelera sul futuro di Milo Infante e prepara un lancio decisamente fuori dagli schemi. Il giornalista, che dal prossimo 24 agosto debutterà su Rete 4 con il nuovo contenitore quotidiano Ore 11, non sarà infatti presente soltanto nella fascia mattutina. Come anticipato dal portale Dagospia, il conduttore approderà contemporaneamente anche nel pomeriggio di Canale 5, dando vita a una strategia promozionale che ricorda quella già sperimentata con successo lo scorso anno per Gerry Scotti, protagonista dell’estate televisiva con La Ruota della Fortuna durante la pausa di Affari Tuoi. L’obiettivo sembra essere quello di far conoscere rapidamente al pubblico Mediaset un volto proveniente dalla Rai, sfruttando le ultime settimane estive prima della partenza ufficiale dei palinsesti autunnali. Non a caso, l’impegno del giornalista sarà distribuito su due reti diverse, così da massimizzarne la visibilità e consolidarne la riconoscibilità presso gli spettatori del Biscione. Una scelta che rappresenta un investimento importante da parte dell’azienda, chiamata ora a verificare se il pubblico accoglierà positivamente il nuovo protagonista dell’informazione.

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La strategia prima del passaggio di testimone a Gianluigi Nuzzi

L’esperienza pomeridiana di Milo Infante su Canale 5, tuttavia, avrà una durata limitata. Secondo quanto rivelato da Dagospia, il giornalista resterà nell’ammiraglia soltanto per due settimane: "Milo Infante si fa in tre per due reti: il giornalista sbarcherà nel pomeriggio di Canale 5 dal 24 agosto… Lo stesso giorno, al mattino, debutterà invece su Rete 4 con la striscia dal titolo Ore 11…". Al termine di questo periodo il timone della fascia tornerà a Gianluigi Nuzzi con Dentro la notizia, mentre Infante continuerà il proprio percorso sulle altre produzioni previste da Mediaset. Sempre Dagospia ha inoltre anticipato che nel pomeriggio di Canale 5 il giornalista dovrebbe proporre "uno spin off del suo nuovo talk che andrà in onda su Rete 4 dal 1 settembre…", facendo quindi da apripista al progetto di prima serata, il cui titolo dovrebbe essere Verità Nascoste. Per il conduttore si prospetta subito una sfida significativa anche sul fronte degli ascolti, considerando che nella stessa fascia oraria dovrà confrontarsi con La Vita in Diretta guidata da Manuela Moreno su Rai 1.

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