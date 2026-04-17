Milo Infante, colpaccio a Ore 14 e boom d’ascolti con la rapina in diretta (ma la Rai lo ‘sacrifica’ ancora) La puntata di ieri di Ore 14 Sera è volata anche oltre il milione di spettatori con la lunga diretta da Napoli, ma presto arriverà lo stop: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Milo Infante si gode numeri da record, ma ancora per poco. La puntata di ieri di Ore 14 Sera, infatti, è volata anche oltre il milione di spettatori ‘grazie’ alla rapina andata in scena in una banca in piazzale Medaglie D’oro a Napoli, seguita in diretta dal programma. Infante, tuttavia, sarà presto costretto a un lunghissimo stop, ‘sparendo’ di fatto dal palinsesto di Rai 2 per quasi un mese. Scopriamo perché e tutti i numeri nel dettaglio.

Ore 14 Sera, ascolti tv alle stelle: il ‘colpo’ di Milo Infante

Ieri giovedì 16 aprile 2026 una rapina in una filiale dell’istituto bancario Crédit Agricole in Piazzale Medaglie D’oro (con tanto di ostaggi, fortunatamente poi rilasciati) ha tenuto tutti col fiato sospeso, in particolare il pubblico di Rai 2. Ore 14 Sera ha infatti seguito la vicenda con una diretta non stop dal capoluogo campano, attraverso vari collegamenti con l’inviata Cristina Liguori e l’intervento degli ospiti presenti in studio per commentare a caldo gli eventi. Milo infante si è così ‘regalato’ un bel colpo negli ascolti tv, soprattutto in una giornata in cui lo sciopero dei giornalisti Rai ha ridotto al minimo la cronaca sulla tv di Stato. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 ha infatti radunato 957mila spettatori (addirittura 1 milione e 205mila nella lunga presentazione), arrivando a toccare il 7,9% di share. Numeri da sogno (paragonabili a quelli della scorsa estate, quando Infante si ‘guadagnò’ la conferma per tutta la stagione successiva fino a oggi) che, tuttavia, non troveranno continuità nel pomeriggio.

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Lungo stop per Ore 14: perché e come cambia il palinsesto, la nuova programmazione

Se da un lato, dunque, Milo Infante si può godere gli ottimi numeri ottenuti da Ore 14 Sera nel prime time di Rai 2, dall’altro sarà a breve costretto a un lungo stop per quanto riguarda la fascia del daytime pomeridiano. Ore 14 lascerà infatti il palinsesto di Rai 2 per quasi un mese per fare spazio nel pomeriggio, come ormai da tradizione, al Giro d’Italia, che quest’anno partirà dalla Bulgaria il prossimo 8 maggio e si concluderà a Roma il 31 maggio 2026. Fino ad allora, quindi, Milo Infante sarà in vacanza, o perlomeno a ‘mezzo servizio’; sono confermati, infatti, gli appuntamenti del giovedì in prima serata con lo spin-off Ore 14 Sera.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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