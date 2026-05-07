Milo Infante chiude Ore 14 (con polemica): “Fake news sugli ascolti”. Poi il mistero sul ritorno in onda Il programma di Rai 2 saluta a sorpresa il palinsesto e conclude la stagione 2025/26: non tornerà in onda fino a settembre, le proteste sui social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ore 14 chiude i battenti a sorpresa. Oggi giovedì 7 maggio 2026, infatti, è andata in onda l’ultima puntata della stagione 2025/26 del programma condotto da Milo Infante, che ha salutato il pubblico di Rai 2 senza risparmiarsi qualche frecciata. L’appuntamento del daytime pomeridiano lascerà spazio al Giro d’Italia 2026 ma, a contrario di quanto si pensava, non tornerà in onda prima di settembre. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Ore 14 chiude, l’annuncio (e la polemica) di Milo Infante

"Dobbiamo chiudere veramente, siamo arrivati alla fine della stagione di Ore 14" ha annunciato Milo Infante, chiudendo la puntata odierna del suo programma in onda su Rai 2. A partire da domani, infatti, Ore 14 lascerà il daytime del pomeriggio per fare spazio al Giro d’Italia, che andrà in scena dall’8 al 31 maggio. Le parole di Infante, tuttavia, sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, dal momento che tutti si aspettavano che il suo programma sarebbe tornato in onda a giugno, al termine del Giro. "Quando finisce un viaggio e non sai questo viaggio come, dove e quando riprenderà, anche se la speranza e di tornare a metà settembre col nostro appuntamento quotidiano" ha infatti rivelato Infante, annunciando di fatto che la stagione 2025/26 di Ore 14 si è conclusa e che la trasmissione non tornerà in onda prima di settembre: "Il saluto è sempre un momento che ci commuove".

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Dopo avere macinato ottimi numeri per tutto l’anno ed essersi goduto un vero e proprio boom d’ascolti nelle ultime settimane, Milo Infante si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa aprendo una piccola polemica legata proprio ai dati Auditel. "Vedete in questa grafica, anche a beneficio di quelle fake news che dicono ‘non andate bene come una volta’. Lo diciamo, Ore 14 è il programma di informazione più visto di Rai 2, leader d’ascolti, quest’anno abbiamo superato ogni più rosea aspettativa rispetto all’anno precedente" ha spiegato il conduttore di Ore 14, aggiungendo: "Siamo cresciuti con 1 milione di spettatori al giorno e 8,5% di media d’ascolti in queste 145 puntate. Conferma di un programma passato dal 3,5% di ascolti, vicino alla media della rete, fino all’8,5%, all’11% di ieri. Per questo ringraziamo gli spettatori della fiducia, faremo di tutto per tornare a settembre".

La reazione dei social: proteste contro la Rai

La notizia della chiusura di Ore 14 – come detto – è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per il pubblico di Rai 2. La scelta della Rai è destinata a fare discutere e sui social si sono già sollevate le proteste. "Senza Milo alle 14 fino a settembre?", "È finito Ore 14 sono a lutto", "Stranamente Milo chiude non comunicando il ritorno certo a settembre, normalmente lo ha sempre fatto. Che gli propongano davvero un passaggio a Rai 1?", "Beh se Ore 14 non dovesse tornare a settembre, alla Rai non sanno come si lavora", "Milo con tutto questo successo ti è andata bene che non ti hanno chiuso prima, visto come ragionano in Rai", "Ma non è possibile! Come fate a troncare così un programma che fa ottimi ascolti come Ore 14", "Chissà perché la rai taglia i programmi che funzionano. A presto", "Milo che sbatte in faccia gli ascolti alle malelingue biforcute", etc. si legge sul web, dove in tanti si lamentano proprio per il fatto che il programma di Milo Infante andrà in ‘soffitta’ ora che il caso Garlasco è vicino a una svolta. "Avete tolto Ore 14 avete tolto Giletti avete tolto FarWest ma siete mattii? con tutto quello che sta succedendo?", "Ma alla Rai sono dei veri geni prorprio chiudono o sospendono tutti i programmi che parlano di Garlasco sul più bello…".

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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