Milo Infante, ancora caos a Ore 14: la mamma di Pamela Genini, il cane e la volontaria sgradita. Scintille in diretta Nella puntata di oggi, una volontaria ha tentato di riconsegnare la cagnolina della donna vittima di femminicidio. Ma un equivoco ha messo in imbarazzo studio e conduttore.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nuovo pomeriggio di tensione in diretta a Ore 14. Ancora una volta, Milo Infante è stato costretto a gestire un momento di grande imbarazzo sul caso che ha monopolizzato la cronaca degli ultimi giorni: il femminicidio di Pamela Genini. La madre della donna aveva preteso di riavere con sé la cagnolina della figlia, così oggi una volontaria si è recata davanti a casa della signora per la consegna. Ma il momento tanto atteso, ripreso in diretta dalle telecamere del programma, si è presto trasformato in un vero incubo per Infante e colleghi. E intanto sulla vicenda si è espressa con forza anche Selvaggia Lucarelli. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Milo Infante, il gelo in studio con la mamma di Pamela Genini

Dopo la denuncia della madre di Pamela Genini, decisa a rientrare in possesso della cagnolina della figlia, oggi è arrivato il momento della verità. Ore 14 di Milo Infante si è preso la responsabilità di riprendere il momento della riconsegna dell’animale, effettuato da una volontaria davanti alle telecamere di Rai 2. Peccato però che il ‘piano’ non abbia funzionato come previsto.

La volontaria, infatti, si è trovata davanti a una porta chiusa, dato che la madre di Pamela ha deciso di non aprire. "Io non posso tenere il cane", ha detto giustamente la signora, "perché poi vengo pure denunciata…Se il cane ha il microchip c’è da fare un passaggio di proprietà successivamente…Io mi sto trovando in una situazione di altissimo disagio, scusatemi". "Sono due ore che siamo qua con il cane in braccio", ha poi aggiunto la volontaria, "è disorientato e destabilizzato…ha diritto di andare in sicurezza".

La reazione di Milo Infante e le critiche di Bruzzone

Lo svolgersi degli eventi ha creato grande imbarazzo anche in studio, dove Milo Infante non ha saputo trattenere la frustrazione. "È la prima volta che mi succede", ha sbottato il conduttore, "devo dire che onestamente mi sarei aspettato un po’ di tutto tranne questo…". Milo ha anche definito l’accaduto una "pagina non proprio bellissima" di televisione, a dimostrazione di quanto anche le operazioni più semplici possano trasformarsi (a volte) in bruschi incidenti mediatici.

Per fortuna, la situazione si è sbloccata sul finire della diretta, quando la madre di Pamela Genini è finalmente uscita, ha preso la cagnolina dalle mani della volontaria e – senza rilasciare dichiarazioni – si è allontanata. Il modo in cui è avvenuta la ‘consegna’ non ha però convinto né il pubblico né gli ospiti in studio. Roberta Bruzzone, criminologa, ha commentato così: "Le ha detto proprio ‘levati di qua’ in maniera terribile…Abbiamo assistito a qualcosa di brutto che poco fa bene alla memoria di Pamela…Vedere la cagnolina così impaurita e in difficoltà in braccio a questa donna mi fa piangere il cuore". Nel frattempo Infante, con grande professionalità, ha tentato di consolare la volontaria, visibilmente scossa e mortificata.

La bordata di Selvaggia Lucarelli via social

Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sulla vicenda, postando su Instagram un video di quanto accaduto durante la riconsegna della cagnolina. Nelle immagini, vediamo chiaramente la mamma di Pamela Genini strappare il cane dalle mani della volontaria con forza. E in sovraimpressione il commento piccato di Selvaggia: "Ma la tristezza di questa scena: il cane di Pamela Gerini, la ragazza uccisa dal compagno, viene riconsegnato alla madre dopo varie vicissitudini e quest’ultima spinge via la volontaria".

