Milo Infante (ancora) 'tagliato' dalla Rai, Ore 14 cambia orario: la nuova programmazione (ridottissima)
Tra la nuova striscia di Tommaso Cerno e la diretta con il ciclismo, il talk pomeridiano di Rai 2 ha sempre meno spazio.
Da ieri, lunedì 9 marzo 2026, cambia l’orario di messa in onda di Ore 14, il talk di attualità condotto da Milo Infante su Rai 2. A partire da questa settimana, infatti, il programma ha subito uno slittamento rispetto al consueto orario da cui prende il nome, modificando così una collocazione che negli ultimi mesi era diventata stabile nel palinsesto della rete e con ascolti sempre in crescita. La variazione è legata a una doppia dinamica. Da un lato l’arrivo nel daytime della rete del nuovo spazio condotto da Tommaso Cerno, Due di picche, che ha occupato una spazio proprio alle 14, orario di start del talk di Infante.
Dall’altro, per tutta la settimana, la programmazione di Rai 2 deve fare i conti anche con lo sport in diretta: il giornalista, infatti, deve cedere parte della sua fascia a Rai Sport per la copertura della Tirreno–Adriatico, la storica corsa ciclistica a tappe seguita dagli appassionati. Il risultato è un palinsesto più compresso nel primo pomeriggio, e a farne le spese è proprio Ore 14 che deve adattarsi a nuovi orari in apertura e a una chiusura anticipata per lasciare spazio alle dirette sportive.
I nuovi orari di Ore 14 nel daytime di Rai 2: spazi sempre più ridotti
Ore 14 e gli approfondimenti con i casi di cronaca di Milo Infante ora andranno in onda più tardi rispetto al solito e con una durata variabile a seconda delle esigenze della diretta ciclistica. Per tutta la settimana, dal 9 al 13 marzo, il giornalista e conduttore dovrà passare la linea a Rai Sport per la trasmissione delle tappe della Tirreno-Adriatico, evento che tradizionalmente occupa la fascia tra il primo pomeriggio e le ore successive.
Questa scelta rientra nella strategia della rete di valorizzare i grandi eventi sportivi live, anche a costo di ritoccare temporaneamente la programmazione dei programmi di successo. Resterà stabile invece, salvo altri cambi di palinsesto, la striscia di pochi minuti occupata ora da Cerno e il suo editoriale sull’attualità.
Ecco gli orari della nuova programmazione:
- Due di picche: ore 14:00 – 14:05
- Ore 14: 14.05 – 14-50
- Tirreno-Adriatico dalle 14:50 circa alle 15:45 (sino al 15 marzo)
- BellaMa’ – dalle 15:50
- La Porta Magica: – dalle 17:00
