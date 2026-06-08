Milo Infante, svolta clamorosa e addio alla Rai: “Passa a Mediaset”, ecco cosa farà Una voce inaspettata riguarda Milo Infante, a sorpresa il giornalista sarebbe a un passo dall'addio alla Rai per passare a Mediaset con un ruolo davvero prestigioso

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Rai

CONDIVIDI

Solo pochi giorni fa "Ore 14" ha concluso la sua stagione con la fase serale del programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca più importanti, con un importante riscontro in termini di ascolti, anche nelle occasioni in cui è andato in onda il venerdì sera sfidando "Quarto Grado", pur non essendo la sua normale collocazione (in un’occasione ha anche superato il competitor di Retequattro) , ma nonostante questo potrebbero esserci cambiamenti importanti che possono coinvolgere chi ne è alla guida, ovvero Milo Infante.

Il giornalista, in realtà, ha chiuso l’ultima puntata con un saluto davvero particolare, dove non ha nascosto la sua commozione, ma soprattutto con un messaggio in cui sembrava non essere così certo di esserci ancora a settembre. Ed effettivamente è quello che potrebbe accadere, al di là del format che lui stesso ha ideato e che conduce sin dalla prima puntata. Si profila infatti un suo addio alla Rai, che non potrebbe che essere clamoroso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milo Infante può lasciare la Rai e passare a Mediaset: ecco cosa può accadere

A parlare in maniera inaspettata di un addio di Milo Infante alla Rai è il sito Davidemaggio.it, sempre in prima linea quando si tratta di dare indiscrezioni che riguardano i protagonisti del piccolo schermo, per questo ritenuto davvero attendibile. Secondo quanto emerso, il giornalista avrebbe già presentato le sue dimissioni all’ad Rai, Giampaolo Rossi, forte di una nuova destinazione estremamente prestigiosa, ovvero Mediaset.

Non si tratterebbe di un trasferimento legato semplicemente al desiderio di fare nuove esperienze in una realtà che lui non ha mai conosciuto in prima persona, ma sulla base di un’offerta che sarebbe stato impossibile rifiutare. A Cologno Monzese, infatti, avrebbero pensato a lui per un ruolo apicale, anche se non al timone di "Dentro la Notizia", format che a lui sarebbe estremamente congeniale. Si andrebbe quindi al di là della conduzione di una trasmissione in prima serata, probabilmente su Retequattro, ma anche un impegno di coordinamento di una delle redazioni.

Anzi, fa certamente sensazione pensare che ora si possa trovare a poca distanza da Gianluigi Nuzzi, fino ad ora un suo avversario, anche per il modo diverso con cui entrambi hanno trattato il caso Garlasco.

Il Biscione avrebbe in serbo per lui un impiego importante, cosa che non ha potuto ottenere dall’azienda di cui è vicedirettore. Non a caso, si era parlato in un primo momento di un passaggio di consegne tra Alberto Matano e lui al timone di "Vita in diretta" (il collega avrebbe sostituito Mara Venier a "Domenica In"), idea ormai tramontata, cosa che non può che averlo lasciato deluso.

Milo Infante probabilmente si sarebbe aspettato ben altro trattamento da parte della Rai, dove lavora da anni, forte dell’ottimo audience, e invece quasi fino all’ultimo non era arrivata nemmeno la conferma del talk show per il prossimo settembre. Nonostante tutto, potrebbe non essere detta ancora l’ultima parola: secondo quanto riportato da Davidemaggio.it, la Direzione Approfondimento Rai ha riferito che "farà di tutto per trattenerlo", riconoscendo il suo estremo valore.

Potrebbe interessarti anche