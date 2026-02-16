Milly Carlucci ufficializza Canzonissima (e la Rai sborsa): giuria con stelle per scongiurare il flop
Lo storico varietà musicale della tv di Stato tornerà in onda a più di mezzo secolo dall’ultima edizione: l’annuncio della conduttrice che promette scintille
Canzonissima rivive in tv. Lo storico varietà musicale Rai, infatti, tornerà in onda a più di mezzo secolo dall’ultima edizione, andata in onda nel 1975. Ad annunciarlo è direttamente Milly Carlucci, che su Instagram ha svelato che condurrà il programma "prossimamente su Rai 1". Scopriamo tutti i dettagli.
Canzonissima torna in tv: l’annuncio di Milly Carlucci
Con il successo di un programma storico come La Ruota della Fortuna sembra che la tv continui a ‘scavare’ nel passato. Dopo avere rinunciato a Ok, il prezzo è giusto!, infatti, la Rai ha messo gli occhi su altri due programmi iconici Mediaset come Stranamore e Il gioco delle coppie, ma non è tutto. La tv di Stato ha deciso anche di attingere dalla propria storia e di riportare in vita nientemeno che Canzonissima. Il programma simbolo del varietà musicale italiano tornerà infatti in onda a più di mezzo secolo dall’ultima edizione e al timone ci sarà Milly Carlucci. È stata proprio la conduttrice a ‘rivelare’ questo inatteso ritorno, dando appuntamento "prossimamente su Rai 1" al pubblico. Andato in onda dal 1956 al 1975, Canzonissima ha visto la partecipazione di alcuni dei volti più celebri dello spettacolo e della musica italiana, da Raffaella Carrà a Mina fino a Pippo Baudo, Corrado, Gianni Morandi, Gigliola Cinquetti, Massimo Ranieri, Mike Bongiorno, Loretta Goggi, Dario Fo e tanti altri, e la nuova edizione targata Milly Carlucci non vorrà certo essere da meno.
Il cast stellare per Milly Carlucci e quando andrà in onda Canzonissima
In onda più di cinquant’anni dopo, la nuova edizione di Canzonissima conserverà la formula vincente che contraddistinse il varietà del tempo, con tantissima musica intervallata da intrattenimento e comicità. Il vero ‘segreto’, però, passerà anche e soprattutto dal cast che – come detto – fece la fortuna del programma. Sicuramente Milly Carlucci punterà su alcuni volti noti del panorama musicale italiano (magari andando a ‘pescare’ dal Sanremo di Carlo Conti), ma anche e soprattutto su una giuria di primissimo livello che farà lievitare inevitabilmente i costi. Di fronte a un budget sostanzioso, dunque, la conduttrice non potrà proprio sbagliare, memore anche del mezzo passo falso dell’anno scorso con Sognando… Ballando con le Stelle in primavera. Canzonissima dovrebbe infatti andare in onda proprio nello stesso periodo, presumibilmente verso la fine di marzo.
