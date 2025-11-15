Milly Carlucci, la frecciata ad Affari Tuoi e De Martino: "Ballando con le stelle penalizzato" La conduttrice Milly Carlucci a Tv Talk critica lo slittamento dell’orario e difende gli ascolti del suo show: “Decidono le aziende, noi ci adattiamo”.

È stata Milly Carlucci l’ospite principale di Tv Talk, il programma d’analisi televisiva in onda ogni sabato su Rai 3. In una puntata arricchita anche dalla presenza di Marco Damilano, Aldo Cazzullo e Carolina Crescentini, la conduttrice di Ballando con le stelle, a poche ore dall’ottava puntata stagionale, ha fatto il punto sullo stato di salute del dance show della prima rete, approfittando anche per lanciare una frecciatina alla Rai in merito alla "guerra" dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Milly Carlucci a Tv Talk: "Ballando penalizzato", la frecciata alla Rai

Milly Carlucci è nota per la sua diplomazia e la sua arte retorica che le permette di affrontare anche i temi più spinosi senza sbilanciarsi. Una dote riconosciuta anche dalla conduttrice di Tv Talk Mia Ceran, che a fine intervista l’ha salutata ironizzando sulla sua arte diplomatica: "Ciao Milly, sei pronta per andare alle Nazioni Unite?". La Carlucci, però, stavolta un piccolo "graffio" l’ha regalato.

Quando in studio le è stato chiesto di commentare il cambio d’orario di Ballando con le stelle, la cui partenza è slittata alle 21.30 per lasciar posto ad Affari Tuoi, lei ha risposto in modo abbastanza diretto: "Quando mi chiedono della lotta mia contro la concorrenza (De Filippi, ndr), in realtà la vera rivalità è tra le aziende. Sono le aziende che decidono come orientarsi e quali strategie attuare. Loro hanno deciso che preferivano fare gioco contro gioco, quindi noi ci siamo adattati facendo slittare Ballando con le stelle di un’ora, anche se è un po’ penalizzante visto che abbiamo tanti concorrenti e finiamo molto tardi".

Gli ascolti tv di Ballando

Il tema del dibattito si è poi spostato sul commento degli ascolti dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, che rispetto alla passata stagione è in calo dell’1%. Un risultato commentato da molti come un flop, ma la Carlucci ha rivendicato i successi del suo programma:

"Non sono affatto delusa dei dati d’ascolto – ha detto –. Il dato social di Ballando, ad esempio, è importantissimo: nelle prime 6 puntate abbiamo fatto 100 milioni di visualizzazioni, una cifra enorme che ci dice che la leggenda del popolo anziano di Rai 1 forse non è vera. È vero che ci vedono tante persone grandi, ma anche molti giovani. Sul web siamo in testa alle classifiche, non sono delusa di niente".

Milly Carlucci salva Rossella Erra

Mia Ceran ha poi stuzzicato la "Generalessa" di Ballando con le stelle su alcuni temi caldi dell’attuale edizione, a partire dal ruolo di Rossella Erra, che secondo alcuni rumors potrebbe perdere il suo posto nel cast fisso del programma: "Rossella al momento è saldamente nella sua postazione. Ballando è una grande commedia umana e lei occupa un ruolo importante". Spazio poi alle polemiche tra giuria e concorrenti, che quest’anno sono particolarmente frequenti: "Ben vengano i confronti – ha risposto Milly Carlucci –. Al contrario di quello che accade con gare di tuffi e ginnastica, quando ti prendi il voto e vai a casa, da noi il concorrente ha il privilegio di dire la sua. A tutti dico di essere urbani, perché si entra nelle case della gente, ma tutti possono dire cosa pensano ed è un grande privilegio".

Milly Carlucci e la rivalità con Maria De Filippi

Infine, un commento su Maria De Filippi, la sua grande rivale. La conduttrice di Canale 5 da anni sfida Milly Carlucci al sabato sera al timone di Tu sì que vales: "Quale programma di Maria De Filippi mi piacerebbe condurre? La rispetto e la stimo per la sua capacità di capo-autore e conduttrice. I suoi programmi sono ben fatti. Non dico quale farei per non attirarmi ire funeste. Sono prodotti fatti veramente bene, capitanati da una persona che sa fare televisione".

