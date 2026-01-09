Milly Carlucci oltre Ballando con le stelle, nuovo show contro Amici (ma la Rai non sborsa) La conduttrice starebbe valutando, insieme ai vertici, un programma primaverile da contrapporre al serale di Maria De Filippi. Ma i dubbi da sciogliere sono parecchi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Dopo Ballando con le stelle, Milly Carlucci è già al lavoro sul prossimo tassello della sua stagione televisiva. Si parla di un nuovo show, al via ipoteticamente a fine marzo, pensato per fronteggiare il serale di Amici su Canale 5. L’obiettivo sarebbe quello di presidiare una fascia strategica per Rai 1, ma con una differenza sostanziale rispetto al passato. Questa volta, infatti, pare che la conduttrice dovrà fare i conti con ‘paletti’ estremamente rigidi a livello di budget. Ecco tutti i dettagli.

Milly Carlucci, dopo Ballando un nuovo show ‘contro’ Amici

La ventesima edizione di Ballando, partita a fine settembre e terminata lo scorso dicembre, ha garantito a Rai 1 ascolti solidi e una presenza costante nel prime time del sabato. Con la conclusione del talent, però, Viale Mazzini e Milly Carlucci sono alla ricerca di un nuovo titolo di punta per contrastare la concorrenza di Mediaset. Dato che a partire da fine marzo Maria De Filippi monopolizzerà il sabato sera con l’attesissimo serale di Amici.

Il punto è che negli ultimi anni, gli esperimenti primaverili della rete non sempre hanno prodotto i risultati sperati. Soprattutto quando si è trattato di sfidare un ‘marchio’ consolidato come quello di Amici. Anche per questo, secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Dagospia, la Rai avrebbe scelto questa volta una linea più prudente. Si vorrebbe puntare, insomma, su un progetto sostenibile dal punto di vista economico e produttivo, pur affidandolo a una delle sue conduttrici più esperte. Resta quindi da capire quale programma farà al caso di Viale Mazzini.

Le opzioni di Milly per la primavera in Rai

Una delle ipotesi più discusse, nelle scorse settimane, è stata quella del ritorno di Notti sul ghiaccio, il talent sul pattinaggio nato come spin‑off ‘on ice’ di Ballando. L’idea di riproporlo, complice la concomitanza con le Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026, sembrava sulla carta molto coerente con il clima sportivo del periodo. Ma a quanto pare questa pista sarebbe stata accantonata sul nascere, soprattutto per i costi di produzione elevati che richiederebbe.

Nel ‘cassetto’ di Milly Carlucci resta anche Il Cantante Mascherato, format che la conduttrice ha sempre avuto molto a cuore. Dopo quattro edizioni, però, Rai 1 ha messo il programma in panchina: i risultati d’ascolto non entusiasmanti e i costi alti per maschere, scenografie e cast avrebbero spinto i vertici a giudicare il format poco sostenibile nel nuovo contesto economico dell’azienda.

L’ultima ipotesi in cantiere, sempre secondo Dagospia, sarebbe un nuovo titolo musicale con alcuni richiami ideali alla storica "Canzonissima". L’ipotesi potrebbe essere quella di uno show che metta al centro la musica italiana, magari con ospiti fissi e un cast di concorrenti di tutto rispetto. Ma trovare volti forti, in grado di reggere il confronto con il parterre di Amici, rischia di trasformarsi in un’impresa impossibile. Solo un confronto tra i vertici e Milly, nellle prossime settimane, potrà sciogliere i dubbi e condurre alla migliore soluzione possibile.

Guida TV

