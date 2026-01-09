Milly Carlucci oltre Ballando con le stelle, nuovo show contro Amici (ma la Rai non sborsa)
La conduttrice starebbe valutando, insieme ai vertici, un programma primaverile da contrapporre al serale di Maria De Filippi. Ma i dubbi da sciogliere sono parecchi.
Dopo Ballando con le stelle, Milly Carlucci è già al lavoro sul prossimo tassello della sua stagione televisiva. Si parla di un nuovo show, al via ipoteticamente a fine marzo, pensato per fronteggiare il serale di Amici su Canale 5. L’obiettivo sarebbe quello di presidiare una fascia strategica per Rai 1, ma con una differenza sostanziale rispetto al passato. Questa volta, infatti, pare che la conduttrice dovrà fare i conti con ‘paletti’ estremamente rigidi a livello di budget. Ecco tutti i dettagli.
Milly Carlucci, dopo Ballando un nuovo show ‘contro’ Amici
La ventesima edizione di Ballando, partita a fine settembre e terminata lo scorso dicembre, ha garantito a Rai 1 ascolti solidi e una presenza costante nel prime time del sabato. Con la conclusione del talent, però, Viale Mazzini e Milly Carlucci sono alla ricerca di un nuovo titolo di punta per contrastare la concorrenza di Mediaset. Dato che a partire da fine marzo Maria De Filippi monopolizzerà il sabato sera con l’attesissimo serale di Amici.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il punto è che negli ultimi anni, gli esperimenti primaverili della rete non sempre hanno prodotto i risultati sperati. Soprattutto quando si è trattato di sfidare un ‘marchio’ consolidato come quello di Amici. Anche per questo, secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Dagospia, la Rai avrebbe scelto questa volta una linea più prudente. Si vorrebbe puntare, insomma, su un progetto sostenibile dal punto di vista economico e produttivo, pur affidandolo a una delle sue conduttrici più esperte. Resta quindi da capire quale programma farà al caso di Viale Mazzini.
Le opzioni di Milly per la primavera in Rai
Una delle ipotesi più discusse, nelle scorse settimane, è stata quella del ritorno di Notti sul ghiaccio, il talent sul pattinaggio nato come spin‑off ‘on ice’ di Ballando. L’idea di riproporlo, complice la concomitanza con le Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026, sembrava sulla carta molto coerente con il clima sportivo del periodo. Ma a quanto pare questa pista sarebbe stata accantonata sul nascere, soprattutto per i costi di produzione elevati che richiederebbe.
Nel ‘cassetto’ di Milly Carlucci resta anche Il Cantante Mascherato, format che la conduttrice ha sempre avuto molto a cuore. Dopo quattro edizioni, però, Rai 1 ha messo il programma in panchina: i risultati d’ascolto non entusiasmanti e i costi alti per maschere, scenografie e cast avrebbero spinto i vertici a giudicare il format poco sostenibile nel nuovo contesto economico dell’azienda.
L’ultima ipotesi in cantiere, sempre secondo Dagospia, sarebbe un nuovo titolo musicale con alcuni richiami ideali alla storica "Canzonissima". L’ipotesi potrebbe essere quella di uno show che metta al centro la musica italiana, magari con ospiti fissi e un cast di concorrenti di tutto rispetto. Ma trovare volti forti, in grado di reggere il confronto con il parterre di Amici, rischia di trasformarsi in un’impresa impossibile. Solo un confronto tra i vertici e Milly, nellle prossime settimane, potrà sciogliere i dubbi e condurre alla migliore soluzione possibile.
Guida TV
-
15 Gennaio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Milly Carlucci li ‘smaschera’ alla finale di Ballando con le Stelle
Durante l’ultima serata della 20esima edizione dello show i due non si nascosti e ha...
Christian De Sica e l'orecchio di Milly Carlucci, il giallo del post cancellato: scoppia la bufera sul web
L'attore ha condiviso su Instagram e poi cancellato un post con uno sfottò rivolto a...
Affari Tuoi, trasloco in vista: De Martino prova a cambiare città. C’entra (anche) Belen
Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuov...
Milly Carlucci, la frecciata ad Affari Tuoi e De Martino: "Ballando con le stelle penalizzato"
La conduttrice Milly Carlucci a Tv Talk critica lo slittamento dell’orario e difende...
Andrea Delogu, la verità sul flirt ‘mancato’ con Nikita Perotti a Ballando: “Il problema non è la differenza d’età”
La conduttrice vincitrice dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci ha ribad...
Milly Carlucci e la rivelazione a sorpresa su Ballando, il segreto sul ripescaggio che sorprende la Balivo: "Non è giusto"
Un intreccio tra emozioni e anticipazioni che accendono la curiosità sul futuro di B...
Ballando con le stelle, il gesto struggente di Andrea Delogu: cos'ha fatto per il fratello Evan
Andrea Delogu, reduce dalla vittoria a Ballando, celebra il Natale accanto alla fami...
Milly Carlucci scansa l’incubo Sinner: Ballando con le stelle si salva (tra le polemiche)
Il match di tennis del campione altoatesino è previsto nel pomeriggio, e non andrà d...