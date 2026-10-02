Ballando con le stelle, Milly Carlucci spiega l’assenza di Paolo Belli: "C'è una famiglia in lutto e lui non se la sentiva" Dopo il drammatico incidente dello scorso luglio, il musicista ha scelto di fermarsi: Milly Carlucci spiega la decisione condivisa con la Rai e svela quale sarà il suo nuovo ruolo nel programma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova edizione di Ballando con le stelle riparte senza una delle presenze che per anni hanno accompagnato il programma, ma Paolo Belli non è stato completamente escluso dal progetto. Milly Carlucci ha spiegato perché il musicista non sarà in video e quale sarà il suo ruolo dietro le quinte.

Paolo Belli in chiave diversa dal solito a Ballando con le Stelle

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Milly Carlucci ha affrontato anche il tema dell’assenza di Paolo Belli dal palco, chiarendo che la sua partecipazione al programma continuerà, seppure in una forma completamente diversa rispetto al passato. Dopo tanti anni vissuti davanti alle telecamere, infatti, il musicista resterà quest’anno lontano dalla diretta e lavorerà dietro le quinte, mettendo a disposizione la sua esperienza.

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La conduttrice ha voluto precisare che non si tratta semplicemente di un aiuto occasionale, ma di un coinvolgimento vero e proprio nella costruzione della trasmissione: "Non è che darà semplicemente una mano: lui ha un ruolo di consulenza. Abbiamo Luigi Saccà che fa gli arrangiamenti e la nostra squadra di autori, ma Paolo, che è stato qui per anni e conosce profondamente tutto il meccanismo, ci sarà vicino e laddove ci siano delle idee interessanti le useremo".

La decisione dopo il drammatico incidente

Alla base della scelta c’è quanto accaduto lo scorso luglio, quando Paolo Belli è rimasto coinvolto in un grave incidente in bicicletta nella zona della Bassa Reggiana. Nell’incidente ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni, e la vicenda ha avuto conseguenze profonde sulla vita personale e professionale dell’artista.

Belli, che è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, aveva successivamente scelto di fermare i propri impegni professionali, cancellando anche gli appuntamenti estivi già programmati. Una decisione maturata in un momento particolarmente delicato, segnato dal dolore e dal rispetto per la famiglia della vittima.

Milly Carlucci commenta la scelta

È proprio in questo contesto che va letta la decisione di non riportare Belli davanti alle telecamere. Milly Carlucci ha raccontato che si è trattato di una scelta condivisa con lui e con la Rai, spiegando anche perché sarebbe stato difficile immaginarlo nuovamente protagonista sul palco a così poca distanza dalla tragedia: "Diciamo che è un anno un po’ sabbatico in cui lui e io abbiamo fatto una scelta insieme alla Rai, una scelta che noi rispettiamo appieno", ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo: "Noi lo avremmo voluto fortemente con noi, ma ci rendiamo conto dell’importanza di una decisione sobria di questo tipo, anche per rispetto nei confronti della sensibilità di una famiglia che ha subito un lutto".

Il legame con Ballando resta

Nonostante l’assenza dalla diretta, dunque, Paolo Belli continuerà a essere parte della macchina di Ballando con le stelle. La sua conoscenza del programma e il rapporto costruito negli anni con la squadra permetteranno alla produzione di continuare a contare sul suo contributo, senza però costringerlo a tornare sotto i riflettori in un momento che richiede discrezione.

Milly Carlucci ha sintetizzato il senso della decisione con parole molto chiare: "Non stiamo giudicando il fatto in sé, ma c’è quello che è successo: c’è una famiglia in lutto e lui non si sentiva di arrivare qua e fare: ‘Ehi, eccomi qua a Ballando con le Stelle!‘, perché sarebbe stato del tutto contrario alla sua sensibilità".

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