Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sull'addio di Selvaggia Lucarelli: "Giuria importantissima, ma è il contorno" La regina del sabato sera Rai tra futuro professionale e una nuova sfida nella vita privata

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Una Milly Carlucci a tutto campo risponde alle domande che in questo momento stanno assillando i fan del suo storico show del sabato sera Ballando con le Stelle, in occasione di una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero. Nella conversazione si parla innanzitutto del tema più caldo, quello legato a Selvaggia Lucarelli, membro storico della giuria di Ballando ma, in questo momento, lanciatissima in Mediaset dove, dopo l’esperienza appena conclusa di opinionista del Grande Fratello Vip l’attende, ormai quasi certamente, la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Milly Carlucci a tutto campo: Selvaggia Lucarelli, la nuova casa di Ballando, il futuro da nonna

E dunque, la domanda successiva è: ritroveremo Selvaggia al suo posto dietro al bancone della giuria del dance show di RaiUno, pronta a dare i suoi giudizi armati di paletta e ironia? Nei giorni scorsi si erano rincorse le voci che vedevano Lucarelli già sostituita da Francesca Fagnani che poi ha smentito dicendo di essere concentrata sul suo Belve. E nei rumors su una possibile sostituzione ritorna sempre anche il nome di Barbara D’Urso.

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Milly Carlucci però, per il momento, spegne le voci, assicurando di non stare ancora pensando a quella parte (fondamentale) dello show: " In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale. Poi arriverà il momento del contorno, anche se la giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. È importantissima. Sono molto orgogliosa che sia diventata un argomento iconico. Si parla di loro in maniera compulsiva anche quando non siamo in onda e questo dimostra la loro qualità", spiega la conduttrice che rimane abbastanza sulle sue anche commentando l’avventura di Lucarelli al GF Vip: "Ci siamo sentite. Io iniziavo Canzonissima e lei partiva con il Grande Fratello. Ci siamo salutate con affetto e ci siamo fatte l’in bocca al lupo. Poi mi sono immersa nella nostra trasmissione".

Nessuna anticipazione sul cast su cui si sta lavorando assiduamente, e rimane poi sul piatto la necessità di trovare una nuova location, dopo che la Rai ha deciso di non rinnovare il contratto con Sport e Salute per l’Auditorium del Foro Italico, storica casa di Ballando, perché troppo oneroso. E anche su questo fronte niente è deciso.

Mentre è già al lavoro sulla prossima stagione televisiva (che vedrà anche il ritorno di Canzonissima), Milly Carlucci sta per affrontare un nuovo grande impegno anche nella vita privata, visto che a breve diventerà nonna per la prima volta. Un’esperienza che vive: "Con grandissima emozione. È un sentimento di attesa e di sospensione incredibile. Siamo andati a tremila visite di tutti i generi, tutto procede bene. Però finché le cose non vengono chiuse del tutto sei sempre un po’ in ansia. Dobbiamo essere ottimisti, anche nelle cose che vanno bene. Io ho una figlia con una grandissima personalità, con il desiderio di gestire la sua vita secondo quello che ritiene giusto. Sarò una presenza di supporto, ma non posso lasciarmi andare a invadere spazi che non sono miei".

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