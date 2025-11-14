Milly Carlucci scansa l’incubo Sinner: Ballando con le stelle si salva (tra le polemiche) Il match di tennis del campione altoatesino è previsto nel pomeriggio, e non andrà dunque a penalizzare lo storico show di ballo di Rai 1: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Jannik Sinner scenderà di nuovo in campo alle ATP Finals di Torino domani pomeriggio, sabato 15 novembre, proprio come ufficializzato dal calendario delle semifinali uscito nelle ultime ore. Il campione azzurro sfiderà Alex de Minaur alle ore 14.30, mentre alla sera sarà Alcaraz a giocare la sua partita. Un calendario che, se da un lato ha scatenato non poche polemiche, dall’altro lato ha letteralmente salvato le sorti di Ballando con le stelle: vediamo qualche dettaglio in più.

Ballando con le stelle si salva: Carlucci evita l’incubo Sinner

Il fatto che Jannik Sinner scenda in campo nel pomeriggio è indubbiamente una buona notizia per Milly Carlucci e tutti gli addetti ai lavori di Ballando con le stelle. Per lo storico show di ballo di Rai 1, dover competere in prima serata con la diretta del match su Rai 2 sarebbe stata, infatti, una vera e propria disfatta. D’altronde, Milly Carlucci in passato a già dovuto far fronte all’incubo Sinner in diverse occasioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 2023, ad esempio, la semifinale di Sinner contro Medvedev causò a Ballando la perdita di diversi milioni di spettatori. Lo scorso maggio, invece, il match tra Sinner e l’americano Tommy Paul per la semifinale degli Internazionali di Roma ha portato Milly Carlucci a partire con il suo programma con oltre un’ora e mezza di ritardo. Questa volta pare proprio che Ballando l’abbia scampata, e Milly non può che tirare un sospiro di sollievo.

Sinner gioca sabato pomeriggio: in Spagna cresce la polemica

Il calendario delle semifinali delle ATP di Torino, oltre a far tirare un grosso sospiro di sollievo a Milly Carlucci, ha però scatenato non poche polemiche in Spagna. Sui social sono spuntati nelle ultime ore molti commenti negativi che accusano gli organizzatori del torneo di aver creato un calendario a favore di Sinner. In altre parole, i tanti fan dello spagnolo Carlos Alcaraz sostengono che sia stato fatto tutto apposta per permettere a Sinner di affrontare Alcaraz in finale (in caso di vittoria in semifinale) con più ore di riposo alle spalle.

Il succo è: giocando nel pomeriggio, Sinner avrebbe poi un giorno intero per prepararsi alla finale prevista per il pomeriggio di domenica 16 novembre, mentre Alcaraz, giocando domani sera, dovrà eventualmente giocarsi la finale con qualche ora in meno di riposo. Tutto questo dando per scontato che sia il campione altoatesino che il tennista spagnolo siano in grado di trionfare nelle semifinali. Un complotto che, a detta degli stessi organizzatori, non avrebbe alcun fondamento di verità.

Potrebbe interessarti anche