Milly Carlucci scansa l’incubo Sinner: Ballando con le stelle si salva (tra le polemiche)
Il match di tennis del campione altoatesino è previsto nel pomeriggio, e non andrà dunque a penalizzare lo storico show di ballo di Rai 1: scopriamo di più.
Jannik Sinner scenderà di nuovo in campo alle ATP Finals di Torino domani pomeriggio, sabato 15 novembre, proprio come ufficializzato dal calendario delle semifinali uscito nelle ultime ore. Il campione azzurro sfiderà Alex de Minaur alle ore 14.30, mentre alla sera sarà Alcaraz a giocare la sua partita. Un calendario che, se da un lato ha scatenato non poche polemiche, dall’altro lato ha letteralmente salvato le sorti di Ballando con le stelle: vediamo qualche dettaglio in più.
Ballando con le stelle si salva: Carlucci evita l’incubo Sinner
Il fatto che Jannik Sinner scenda in campo nel pomeriggio è indubbiamente una buona notizia per Milly Carlucci e tutti gli addetti ai lavori di Ballando con le stelle. Per lo storico show di ballo di Rai 1, dover competere in prima serata con la diretta del match su Rai 2 sarebbe stata, infatti, una vera e propria disfatta. D’altronde, Milly Carlucci in passato a già dovuto far fronte all’incubo Sinner in diverse occasioni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nel 2023, ad esempio, la semifinale di Sinner contro Medvedev causò a Ballando la perdita di diversi milioni di spettatori. Lo scorso maggio, invece, il match tra Sinner e l’americano Tommy Paul per la semifinale degli Internazionali di Roma ha portato Milly Carlucci a partire con il suo programma con oltre un’ora e mezza di ritardo. Questa volta pare proprio che Ballando l’abbia scampata, e Milly non può che tirare un sospiro di sollievo.
Sinner gioca sabato pomeriggio: in Spagna cresce la polemica
Il calendario delle semifinali delle ATP di Torino, oltre a far tirare un grosso sospiro di sollievo a Milly Carlucci, ha però scatenato non poche polemiche in Spagna. Sui social sono spuntati nelle ultime ore molti commenti negativi che accusano gli organizzatori del torneo di aver creato un calendario a favore di Sinner. In altre parole, i tanti fan dello spagnolo Carlos Alcaraz sostengono che sia stato fatto tutto apposta per permettere a Sinner di affrontare Alcaraz in finale (in caso di vittoria in semifinale) con più ore di riposo alle spalle.
Il succo è: giocando nel pomeriggio, Sinner avrebbe poi un giorno intero per prepararsi alla finale prevista per il pomeriggio di domenica 16 novembre, mentre Alcaraz, giocando domani sera, dovrà eventualmente giocarsi la finale con qualche ora in meno di riposo. Tutto questo dando per scontato che sia il campione altoatesino che il tennista spagnolo siano in grado di trionfare nelle semifinali. Un complotto che, a detta degli stessi organizzatori, non avrebbe alcun fondamento di verità.
Potrebbe interessarti anche
Sinner-Shelton in diretta TV gratis: canale, orario e le polemiche per la telecronaca
Oggi venerdì 14 novembre 2025 il tennista altoatesino impegnato nella terza sfida de...
Musetti-Alcaraz in TV gratis: canale, orario, l’ultima ‘gufata’ di Sinner contro lo spagnolo
Oggi giovedì 13 novembre 2025 il tennista azzurro prova a fermare lo spagnolo, che i...
Sinner vola in semifinale, social furiosi con Panatta e la telecronaca: "Sembra rosicare"
L'ex tennista, al commento tecnico del match su Rai 2, è stato inondato dalle critic...
Sinner superstar a Torino, dove e quando vederlo in tv. Giallo calendario, l’attacco 'austriaco' e il primo schiaffo ad Alcaraz
Il campione altoatesino si prepara a esordire alle ATP Finals 2025 da numero 1 del m...
Sinner e Laila Hasanovic, appuntamento 'romantico' a Torino. E Jannik fa un gesto bellissimo
Il campione, reduce da una grande vittoria, si prepara ad affrontare l’ultimo grande...
Jannik Sinner, 48 ore di stop tra Laila Hasanovic e l’addio di Cahill: cosa succede
Dopo il trionfo a Parigi e la riconquista della vetta del ranking il tennista altoat...
Sinner-Bergs oggi in TV, Masters 1000 Parigi: dove vederla in TV e in chiaro, orario, la figuraccia di Alcaraz
Oggi mercoledì 29 ottobre 2025 il tennista altoatesino debutta in Francia e può punt...
Jannik Sinner e il grande tennis del Six Kings Slam sbarcano su Netflix: quando vedere la diretta streaming dell'evento
Il tennista altoatesino torna per il secondo appuntamento del torneo esibizione in A...