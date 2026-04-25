Ballando con le Stelle, Milly Carlucci conferma: “Tentativi di dialogo in corso con Cruciani. Incognita Lucrelli Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle continua a prendere forma tra conferme e indiscrezioni che stuzzicano il pubblico. Dopo le prole di Davide Maggio, secondo il quale la conduttrice avrebbe puntato gli occhi su Giuseppe Cruciani, di recente, Milly Carlucci, ha lasciato intendere che i contatti con Cruciani non sono affatto un semplice rumor, ma parte di un dialogo in evoluzione. Lo scenario resta, dunque, tutt’altro che definito, soprattutto per quanto riguarda la composizione della giuria. Di seguito, i dettagli.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci conferma i rumor su Giuseppe Cruciani

Ebbene sì, in un’intervista a La Stampa, Milly Carlucci ha confermato le indiscrezioni di Davide Maggio, dei giorni scorsi, in cui parlava dell’interesse di Milly nei confronti di Giuseppe Cruciani, precisando che "le certezze non esistono più nemmeno a pochi giorni dalla messa in onda, figurarsi a cinque mesi di distanza". La conduttrice, infatti, ha confermato che il nome del conduttore radiofonico è stato effettivamente valutato: "È necessario che sia così nutrita perché non si tratta di una giuria, ma di un gruppo di ascolto che rappresenta il pubblico a casa: deve essere numerosa per poter dare voce a tutte le sensibilità". Parlando del caso Cruciani ha poi aggiunto: "Diciamo che ci sono tentativi di dialogo in corso. In realtà è da anni che ci sentiamo, ci annusiamo ma poi non concretizziamo. Vedremo". Resta però incerto l’eventuale inserimento nella giuria: non si sa se verrebbe aggiunto un sesto membro o se potrebbe esserci una sostituzione tra gli attuali giurati. La decisione verrà presa più avanti, a settembre.

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Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli in bilico

Sull’ipotesi di un ritorno stabile di Selvaggia Lucarelli, Milly ha chiarito il rapporto tra loro: "La stimo molto e ci vogliamo un gran bene. Prima della sua avventura a Mediaset ci siamo sentite e le ho fatto il mio in bocca al lupo. Lei è una colonna fondamentale della giuria di Ballando, ma per ora sono concentrata sulla ricerca dei concorrenti: per il resto se ne riparla a settembre". Insomma, niente è ancora certo, i giochi sono ancora aperti. Tra l’altro si sa, l’avventura di Lucarelli in veste di opinionista al Grande Fratello Vip sta per terminare. C’è da dire che, però, in molti l’hanno amata e apprezzata in questo ruolo perché non le ha mai ‘mandate a dire’ e ha sempre detto la sua senza troppi giri di parole. E’ semplicemente rimasta se stessa.

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