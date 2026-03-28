Milly Carlucci non si fida di Maria De Filippi e richiama Selvaggia Lucarelli: cosa succede

Milly Carlucci richiama Selvaggia Lucarelli: “A Ballando con le stelle insieme”. E non si fida del ‘calo’ di Maria De Filippi
La conduttrice di Canzonissima è intervenuta a Tv Talk commentando gli ottimi ascolti del debutto della scorsa settimana.
C’è un momento preciso, nella settimana televisiva, in cui tutto si misura: è il sabato sera. Ed è lì che Milly Carlucci ha deciso di rimettersi in gioco, riportando in scena Canzonissima, un titolo che sa di storia ma anche di sfida. Il debutto della scorsa settimana è stato tutt’altro che timido: uno show musicale ricco di volti noti, capace di sorprendere e soprattutto di restare agganciato — quasi incollato — nella sfida dello share contro la corazzata Amici serale. Un risultato che ha stupito molti, ma che la conduttrice preferisce maneggiare con cautela.
Ospite a Tv Talk, Carlucci ha scelto la linea della sobrietà, smorzando facili entusiasmi:
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"Abbiamo fatto solo una puntata, quindi non si sciolgono mai le campane a festa dopo solo una puntata…Ce ne è da fare una serie…Noi siamo qui a lavorare a testa bassa per portare a casa un risultato per l’Azienda…".
Milly Carlucci si riprende Selvaggia Lucarelli
Nel salotto del talk di Rai 3, Milly Carlucci ha parlato anche di Selvaggia Lucarelli. Da anni la giornalista e influencer è un volto simbolo di Ballando con le stelle, ma quest’anno Selvaggia ha compiuto il salto della barricata accettando il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Un’avventura che finora non è stata soddisfacente: le prime quattro puntate del reality di Canale 5 hanno registrato ascolti deludenti e, nei corridoi televisivi, già si sussurra di una possibile chiusura anticipata. Ma, soprattutto, dopo il passaggio a Mediaset sono in molti a mettere in discussione il ritorno di Selvaggia Lucarelli nel panel di giurati di Ballando con le stelle. Un’ipotesi, questa, che Milly però non sembra prendere in considerazione, ne tantomeno sembra nutrire risentimento per la scelta della sua giurata di unirsi a un altro show: "Selvaggia è una professionista che non è legata a un contratto eterno con me…Io le posso dare lo spazio di Ballando con le stelle, poi lei fa altre scelte…".
Parole che non suonano come un addio, ma come un’apertura. Anche perché subito dopo arriva la parte più sincera: "L’amicizia e la stima è grandissima…Ci siamo pure messaggiate con reciproci in bocca al lupo per la partenza dei rispettivi programmi…Lei è nel mio cuore…Spero quindi che ci siano tutte le circostanze per restare insieme…".
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