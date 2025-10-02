Milly Carlucci partecipa ad Affari Tuoi per ‘salvare’ Ballando con le Stelle: la Rai risponde a Scotti e Maria De Filippi Il game show di punta di Rai 1 andrà in onda regolarmente per fare da traino alla prima serata, una novità assoluta per Ballando dopo il timido debutto

La Rai prova a rimescolare le carte. Dopo il timido debutto di Ballando con le Stelle (annichilito dalla concorrenza di Tú Sí Que Vales), infatti, in occasione della seconda puntata dello show la tv di Stato non rinuncerà ad Affari Tuoi nell’access prime time, che lo scorso sabato non era andato in onda proprio per lasciare più spazio a Milly Carlucci. Per la conduttrice si tratta di una svolta epocale ma, per fare fronte a Maria De Filippi, ha accettato di buon grado e sarà anche ospite di Stefano De Martino per ‘lanciare’ Ballando. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle, la svolta dello show per combattere con Maria De Filippi

Lo scorso sabato 27 settembre è iniziata ufficialmente la 20esima edizione di Ballando con le Stelle, con la prima puntata che ha registrato il 23% di share con quasi 3 milioni di spettatori. Un debutto che non ha fatto gridare al flop ma ha quantomeno lanciato l’allarme in casa Rai, anche e soprattutto visti i numeri della concorrenza di Maria De Filippi al 28,5% di share con Tú Sí Que Vales, oltre i 4 milioni di telespettatori. I numeri tutt’altro che incoraggianti hanno spinto la tv di Stato a un cambio epocale per Ballando, che da sempre si è ritagliato ampio spazio nel palinsesto per la sua diretta su Rai 1. La scorsa settimana, come da tradizione, Affari Tuoi non è andato in onda per lasciare Milly Carlucci libera da vincoli ma, a partire dalla prossima puntata (prevista per sabato 4 ottobre), la Rai non rinuncerà al ‘traino’ di Stefano De Martino.

Per Ballando con le Stelle – come detto – si tratta di un punto di svolta, ma anche di un rischio non indifferente. Rai ha deciso di ‘rispondere’ a Mediaset e Maria De Filippi, che la scorsa settimana invece si è ‘goduta’ l’importante traino di La Ruota della Fortuna. In un periodo complicato per la tv di Stato (e di risalita per il Biscione), dunque, i vertici di viale Mazzini hanno preferito non lasciare campo libero a Gerry Scotti senza Stefano De Martino e di ‘marcare’ Tú Sí Que Vales. Come anticipato, I rischi non mancano: la puntata di Affari Tuoi farà slittare l’inizio della diretta di Ballando alle 21:30 (per un programma già criticato più volte per la sua durata fino a notte fonda) e non è detto che Stefano De Martino regga il confronto con Gerry Scotti, sebbene negli ultimi giorni si sia avvicinato notevolmente a La Ruota negli ascolti tv.

Milly Carlucci ad Affari Tuoi

Per consolidare questa nuova ‘strategia’ e per sfruttare Affari Tuoi come apripista della serata di Ballando con le Stelle, in occasione della puntata di sabato 4 ottobre 2025 in studio da Stefano De Martino ci sarà proprio Milly Carlucci tra i concorrenti. L’inizio della ‘guerra’ degli ascolti con Mediaset è dunque solo all’inizio.

