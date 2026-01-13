Sinner al Million Dollar One Point Slam: dove vederlo gratis in streaming e diretta TV, canale e orario Mercoledì 14 gennaio 2026 in Australia si disputa lo speciale torneo: torna in campo anche Alcaraz, il regolamento e il montepremi da un milione di dollari

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Jannik Sinner torna in campo. Con uno storico tris agli Australian Open nel mirino, infatti, il tennista altoatesino è già atterrato a Melbourne, dove domani mercoledì 14 gennaio 2026 scenderà in campo in occasione del Million Dollar One Point Slam. Lo speciale torneo esibizionistico con in palio un milione di dollari australiani aprirà la grande settimana di tennis e al primo impegno della stagione: gli Australian Open 2026, in programma dal prossimo 18 gennaio. Scopriamo quindi dove e quando vedere il torneo gratis in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Sinner al Million Dollar One Point Slam: dove vederlo in diretta tv e streaming, a che ora gioca Jannik (mercoledì 14 gennaio 2026)

Archiviata la sconfitta nel match di esibizione contro Carlos Alcaraz a Seoul, Jannik Sinner è arrivato proprio con il suo ‘rivale’ di sempre a Melbourne, dove a partire dal 18 gennaio andranno in scena gli Australian Open 2026, primo impegno stagionale per entrambi. Il tennista azzurro sogna uno storico terzo trionfo consecutivo, mentre lo spagnolo deve ancora aggiudicarsi il primo Grande Slam della stagione. Prima, però, è tempo di tornare in campo per uno speciale torneo di esibizione: il Million Dollar One Point Slam. Si parte mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 9:30 italiane. Alla Rod Laver Arena di Melbourne ci saranno anche Jasmine Paolini, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios e tanti altri. Difficile stabilire l’orario del debutto di Sinner, ma dal momento che si tratta di un torneo punto a punto (senza game né set) il tutto scorrerà rapidamente. Il Million Dollar One Point Slam sarà trasmesso in diretta su Eurosport HD (canale 210 di Sky), ma anche e soprattutto in streaming. Sarà infatti possibile seguire Sinner sui canali Eurosport, DAZN, Discovery+ e HBO Max, oltre a Tim Vision e Prime Video (Amazon video channels) per tutti gli abbonati alle piattaforme. Streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale di Eurosport Italia.

9:30 Million Dollar One Point Slam | streaming gratis su YouTube Eurosport Italia – diretta su Eurosport, DAZN, Discovery+ e HBO Max

One Point Slam: come funziona, il regolamento e il montepremi da sogno

Giunto alla sua seconda edizione, il Million Dollar One Point Slam è uno speciale torneo di esibizione che non prevede né game né set: si tratta infatti di match al meglio di un punto, vale a dire una competizione a eliminazione diretta fatta di un solo scambio. Al via ci sono 48 giocatori di cui 24 professionisti (tra cui Jannik Sinner, Jasmine Paolini e tanti altri), oltre a varie wild card e anche amatori. In palio – come suggerisce il nome – c’è un montepremi dal valore di ben un milione di dollari australiani (poco più di mezzo milione di euro).

