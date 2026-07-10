Millie Bobby Brown presa di mira sul set di Stranger Things: "Mi nascondevo in un angolo". Ecco perché L'attrice britannica ha raccontato un divertente episodio vissuto durante le riprese di Strangers Things: una sua abitudine a tavola ha lasciato spiazzati i colleghi americani, diventando ben presto motivo di scherzi sul set

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Quella che per Millie Bobby Brown era una normalissima pausa pranzo si è trasformata in un piccolo caso sul set di Stranger Things. L’attrice britannica ha raccontato che un semplice piatto della tradizione inglese ha incuriosito così tanto i colleghi americani da diventare, giorno dopo giorno, il bersaglio delle loro battute. Un episodio che mette in luce, con molta ironia, quanto possano essere diverse le abitudini alimentari tra Regno Unito e Stati Uniti. Scopriamo cosa è successo.

Millie Bobby Brown presa in giro sul set di Stranger Things

Nel corso della sua partecipazione a Hot Ones, Brown ha ricordato che era solita portare sul set alcuni piatti tipici inglesi preparati da casa. Una scelta che lasciava puntualmente increduli gli altri membri del cast, quasi tutti americani.

"Sul set di Stranger Things mi prendevano spesso in giro per il cibo", ha raccontato l’attrice visibilmente stupita. "Erano tutti americani e mi chiedevano: "Ma che cosa stai mangiando?"

Con il passare del tempo, quelle battute sono diventate una costante. Brown ha spiegato che i colleghi guardavano il suo pranzo come se appartenesse a un’altra epoca: "Mi dicevano che sembrava di vedere qualcosa trovato nell’Ottocento, avvolto nella carta stagnola."

Per evitare di attirare continuamente l’attenzione, l’attrice ha confessato di aver cambiato le proprie abitudini durante la pausa pranzo. "Finivo per nascondermi in un angolo pur di mangiare in pace."

Il piatto che suscitava maggiore curiosità era una classica jacket potato con fagioli e formaggio, una preparazione diffusissima nel Regno Unito. Anche in quel caso Brown si ritrovava spesso a dover dare la stessa spiegazione: "Continuavano a chiedermi cosa fosse. Io rispondevo: "È solo una patata al forno con fagioli e formaggio. Tutto qui". L’attrice ha poi sottolineato che nel suo Paese la situazione è completamente diversa. Quando lavora su produzioni britanniche, infatti, nessuno trova insolito quel pranzo. "Quando lavoro in Inghilterra tutti mi dicono: "Ah, una jacket potato! Che bella scelta!". Negli Stati Uniti, invece, proprio non la capivano."

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Millie Bobby Brown: il piatto preferito è italiano

Durante l’intervista, Brown ha parlato anche della cucina di sua madre, raccontando con ironia quale sia il piatto che prepara più spesso. "Gli spaghetti al ragù sono più o meno l’unica cosa che cucina."

L’attrice ha poi scherzato sulla frequenza con cui quella ricetta veniva servita in famiglia: "Mi diceva: "Stasera faccio ancora gli spaghetti al ragù". E io pensavo: "Mamma, li abbiamo mangiati già tre volte questa settimana".

Nonostante le battute, Millie Bobby Brown ha confessato di essere molto affezionata proprio a quel piatto e che, quando torna nel Regno Unito, preferisce non ordinarlo nemmeno al ristorante, perché nessuna versione riesce a competere con quella preparata da sua madre.

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