Millie Bobby Brown e il marito Jake Bongiovi adottano una bimba: l'annuncio spiazzante della star di Stranger Things Dal matrimonio in segreto in Toscana con il figlio di Bon Jovi, all'adozione a sorpresa di questa estate: ecco la scelta coraggiosa fatta da Milly Bobby Brown.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Millie Bobby Brown, a soli 21 anni, è già abituata a vivere sotto i riflettori, ma questa volta la notizia che la riguarda non ha nulla a che fare con il lavoro sul set. Dopo il matrimonio con Jake Bongiovi, celebrato pochi mesi fa, la giovane attrice ha annunciato un passo importante nella sua vita privata, condiviso con i fan attraverso i social.

Un annuncio inaspettato dalla star di Stranger Things

Il messaggio è arrivato improvvisamente: un post breve, accompagnato da poche parole che hanno fatto emozionare milioni di persone. "Quest’estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione. Siamo estremamente felici di intraprendere questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità, con pace e riservatezza. E poi siamo diventati 3. Love, Millie e Jake Bongiovi". Una scelta di grande maturità per una coppia così giovane, che ha deciso di affrontare la genitorialità con riservatezza e delicatezza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Millie Bobby Brown: dal matrimonio alla famiglia

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono conosciuti nel 2021, quando la loro storia è nata quasi per caso sui social. Da allora non si sono più lasciati, fino al matrimonio segreto in Toscana nel maggio 2024. La cerimonia, lontana dai clamori mediatici, aveva già lasciato intuire la volontà di proteggere la loro vita privata. L’arrivo della bambina, tramite adozione, conferma questo desiderio: vivere la felicità familiare senza l’assillo dei riflettori.

Il desiderio di maternità Per Millie, il sogno di diventare madre non è mai stato un mistero. Più volte aveva raccontato quanto fosse importante per lei costruire una famiglia, seguendo l’esempio delle donne che l’hanno cresciuta. L’adozione non è stata quindi una scelta improvvisata, ma la conferma di un desiderio coltivato da tempo, che oggi prende forma insieme al marito Jake, lo scorso anno aveva anche rivelato: "Non vedo differenza tra un figlio biologico e uno adottato".

Tra critiche e giudizio social

Negli anni, Millie ha dovuto affrontare giudizi e attacchi legati alla sua crescita sotto i riflettori. Dalla sua prima apparizione nei panni di Eleven in Stranger Things, ha vissuto una popolarità travolgente che non sempre è stata semplice da gestire. A chi la criticava, ha risposto con fermezza: "Non mi scuserò per essere cresciuta". Una frase che oggi acquista ancora più valore, visto che la sua vita ha preso una direzione personale ben precisa, lontana dalle pressioni esterne. Parallelamente, la carriera di Millie non si ferma. Dopo il successo di Enola Holmes e i blockbuster come Godzilla, l’attrice è attesa nell’ultima stagione di Stranger Things, che chiuderà definitivamente un capitolo fondamentale della sua carriera. Un momento di passaggio in cui lavoro e vita privata sembrano intrecciarsi, segnando l’inizio di una nuova fase fatta di set, ma anche famiglia. Con questa scelta, Millie Bobby Brown si conferma anche come una giovane donna capace di decisioni coraggiose e autentiche, guidate dall’amore e dal desiderio di costruire il suo futuro.

Potrebbe interessarti anche