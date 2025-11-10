Millie Bobby Brown sorprende tutti: il padrino di sua figlia è una star di Stranger Things L’attrice di Stranger Things svela un dettaglio tenerissimo sulla sua nuova vita da mamma: ha scelto un collega della serie come padrino della sua bambina.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dopo le accuse a David Harbour e la sorpresa di averli visti insieme, felici e sorridenti sul red carpet dello Stranger Things Day, Millie Bobby Brown ha stupito nuovamente i fan. L’amatissima interprete di Undici, da poco diventata mamma, ha preso una decisione che riguarda sua figlia o meglio, ha scelto il suo padrino. La cosa più sorprendente, però, è che è un attore e collega della serie, suo grande amico. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Noah Schnapp (Strangers Things) sarà il padrino della figlia di Millie Bobby Brown

L’attrice Millie Bobby Brown, di recente, ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato: ha infatti rivelato che Noah Schnapp, il quale nella serie Stranger Things interpreta Will Byers, sarà il padrino della bambina che lei e il marito Jake Bongiovi (figlio di Jon Bon Jovi) hanno adottato lo scorso agosto. Durante la première della nuova stagione, Brown ha raccontato che anche Sadie Sink è molto affezionata alla piccola. Schnapp, suo amico sin dal debutto della serie nel 2016, ha espresso la sua emozione nel vederla diventare madre, definendola "una gioia immensa" e dicendosi "orgoglioso" della crescita personale e professionale di Millie: "Oh, è davvero la gioia più grande, è davvero incredibile per me vederla crescere da ragazza ingenua, innocente, giovane e sciocchina a mamma e moglie. Sono davvero orgoglioso di lei".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando esce in streaming la quinta stagione di Stranger Things

La quinta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 26 novembre e sarà distribuita in tre parti: i primi quattro episodi a novembre, i successivi tre il 26 dicembre e il finale, Il mondo reale (The Rightside Up), il 1° gennaio 2026, anche al cinema. I creatori Matt e Ross Duffer hanno anticipato che Will tornerà al centro della trama, per chiudere il cerchio iniziato con la sua scomparsa nella prima stagione: "Poiché la storia è davvero iniziata con Will e con la sua scomparsa, ci è sembrato che, per chiudere il cerchio, dovesse anche finire con lui. Nelle ultime stagioni non avevamo più posto Will molto al centro della serie. Quindi c’era davvero tanto da esplorare su di lui, sia dal punto di vista del personaggio che della trama". Hanno inoltre annunciato un potenziamento dei poteri di Undici, restando però coerenti con quanto già mostrato.

La première, La missione (The Crawl), durerà 1 ora e 8 minuti; seguiranno La scomparsa di… (54 minuti), La trappola (The Turnbow Trap, 1 ora e 6 minuti) e Il mago (Sorcerer, 1 ora e 23 minuti). L’attesa sta per finire, quindi preparatevi perché presto potrete godervi questa nuova e attesissima stagione.

Potrebbe interessarti anche