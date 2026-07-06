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Millie Bobby Brown, l'addio ai social dopo Stranger Things: "Ho cancellato tutto per la mia salute mentale"

La star della serie Netflix ha preso una decisione drastica dopo il grande successo e lo ha fatto per salvaguardare la sua salute mentale

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Millie Bobby Brown, l'addio ai social dopo Stranger Things: "Ho cancellato tutto per la mia salute mentale"

Crescere sotto i riflettori non è facile, e Millie Bobby Brown lo sa bene. Diventata famosissima fin da bambina grazie a Stranger Things, l’attrice ha confessato di aver preso una decisione drastica nel 2021: cancellare tutte le app dei social network dal suo telefono. Da allora, non è più tornata indietro.

Millie Bobby Brown ha detto addio ai social network: perché lo ha fatto

Oggi, la star di Enola Holmes non sente più il bisogno di leggere cosa la gente dice di lei, e ha fatto questa scelta soprattutto per proteggere la sua salute mentale. Anche se non ha più l’app sul telefono, il profilo Instagram di Millie esiste ancora, è super attivo e conta oltre 71 milioni di follower. Com’è possibile se ha dichiarato di non essere più attiva? Semplicemente, l’attrice ha deciso di affidare la gestione dei suoi account a un social media manager. È questa persona a occuparsi della pubblicazione di foto, video dei red carpet, notizie sui suoi film e aggiornamenti sul suo brand di bellezza, Florence by Mills.

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C’è un dettaglio però che Millie ci tiene a precisare: il rapporto con il suo pubblico resta una priorità. Anche se non legge i commenti e non guarda i messaggi privati, è ancora lei a scrivere di suo pugno tutte le didascalie (le caption) dei post. L’attrice ha spiegato che questo è il suo modo per restare connessa con chi la segue, senza però subire il lato più tossico di internet, ovvero il giudizio continuo degli altri. Oggi Millie Bobby Brown ha trovato il suo equilibrio: è presente online per i suoi fan, ma si gode la vita reale senza il peso dei social. Una scelta, la sua, che stanno seguendo sempre più celebrità in tutto il mondo.

La star torna su Netflix con Enola Holmes 3

Riguardo la carriera dell’attrice, ricordiamo che l’ultimo film di Millie Bobby Brown è Enola Holmes 3, uscito su Netflix il 1° luglio 2026. In questo terzo capitolo, la giovane detective interpretata da Millie si ritrova a Malta. Quello che doveva essere il viaggio per il suo imminente matrimonio con Lord Tewkesbury si trasforma in un nuovo, complicato caso quando suo fratello Sherlock Holmes (interpretato ancora da Henry Cavill) scompare improvvisamente nel nulla.

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