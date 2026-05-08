Milleunacover Sanremo: Rai 1 riaccende la magia del Festival, ma non sarà solo un "best of". Tanti duetti inediti e retroscena mai visti
Sanremo torna con un anno di anticipo: la novità Rai riaccende la musica italiana. Tantissime nuove cover, duetti e retroscena inediti
Dopo il successo del Festival, la Rai prova a tenere viva l’onda lunga della musica italiana riportando in prima serata uno dei momenti più amati della kermesse: la serata delle cover. Nasce così Milleunacover Sanremo, uno speciale evento televisivo che doveva inizialmente debuttare su Rai 1 sabato 2 maggio 2026, ma ha invece slittato a venerdì 8 per lasciare il posto a Dalla strada al Palco. (seconda puntata prevista il 22)
Il programma è un nuovo format musicale che prende spunto dalla quarta serata del Festival di Festival di Sanremo, quella dedicata a duetti, cover e reinterpretazioni. Non si tratta però di una semplice replica: lo show propone le esibizioni più iconiche dell’edizione 2026 affiancate da contenuti inediti, racconti e retroscena direttamente dagli artisti protagonisti.
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Il cast è composto dai cantanti che hanno animato l’iconica serata di Sanremo 2026. E se volete scoprire tutto trovate i dettagli nel Video!
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