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MilleunaCover Sanremo, anticipazioni sulle due serate evento: da Elodie e Achille Lauro a Morandi e Jovanotti, chi ci sarà

MilleunaCover Sanremo, la Rai punta tutto sulla nostalgia: ecco cosa vedremo negli speciali dedicati alle cover più amate del Festival.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Negli ultimi anni la serata cover del Festival di Sanremo è diventata uno degli appuntamenti più seguiti dell’intera manifestazione. Per molti spettatori rappresenta addirittura il momento più atteso della settimana sanremese, grazie a duetti inaspettati, reinterpretazioni sorprendenti e performance capaci spesso di lasciare il segno più delle stesse canzoni in gara. Proprio da questo successo nasce MilleunaCover Sanremo, il nuovo speciale di Rai 1 che riporterà in tv alcune delle esibizioni più amate viste sul palco dell’Ariston.

Milleunacover Sanremo: i duetti più amati tornano per due serate speciali

Il programma, condotto da Carlo Conti, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra immagini d’archivio, backstage e racconti dei protagonisti, ricostruendo alcuni dei momenti più memorabili delle recenti edizioni del Festival. Tra le esibizioni annunciate ci sarà la reinterpretazione swing di "The Lady is a Tramp" proposta da Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori della serata cover dell’ultima edizione di Sanremo. Spazio poi anche a Nek e alla sua versione di "Se telefonando", performance diventata negli anni uno dei simboli della rinascita della serata cover moderna. Verrà riproposta anche l’intensa interpretazione di Elodie e Achille Lauro con "A mano a mano", molto commentata dal pubblico per il forte coinvolgimento emotivo mostrato sul palco. Tra i momenti più ricordati ci sarà inoltre il medley portato all’Ariston da Gianni Morandi e Jovanotti nel 2022, una delle esibizioni più travolgenti degli ultimi anni.

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Come nasce la tradizione delle cover a Sanremo

Le cover fecero la loro prima comparsa ufficiale al Festival nel 2004, ma è soltanto dal 2015, con la direzione artistica di Carlo Conti, che la serata dedicata ai duetti è diventata un appuntamento fisso della manifestazione con una classifica dedicata.

Da quel momento la quarta serata del Festival si è trasformata in uno degli spazi più amati dal pubblico, grazie alla capacità di mettere insieme artisti, generazioni e mondi musicali molto diversi tra loro. Molte reinterpretazioni sono rimaste nella memoria collettiva proprio perché riuscivano a dare nuova vita a canzoni già conosciutissime senza snaturarle.

Quando va in onda

Le due puntate di MilleunaCover Sanremo andranno in onda in prima serata su Rai 1 e saranno disponibili anche su RaiPlay sia in diretta streaming sia on demand. La scelta della Rai di programmare questi speciali a ridosso dell’Eurovision Song Contest 2026 sembra tutt’altro che casuale. L’obiettivo appare infatti quello di prolungare l’atmosfera del Festival anche nei mesi successivi, puntando su uno degli elementi che negli ultimi anni ha contribuito maggiormente al successo di Sanremo: la capacità della musica di unire nostalgia, spettacolo ed emozioni in una sola serata.

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