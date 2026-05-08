MilleunaCover Sanremo, anticipazioni sulle due serate evento: da Elodie e Achille Lauro a Morandi e Jovanotti, chi ci sarà
MilleunaCover Sanremo, la Rai punta tutto sulla nostalgia: ecco cosa vedremo negli speciali dedicati alle cover più amate del Festival.
Negli ultimi anni la serata cover del Festival di Sanremo è diventata uno degli appuntamenti più seguiti dell’intera manifestazione. Per molti spettatori rappresenta addirittura il momento più atteso della settimana sanremese, grazie a duetti inaspettati, reinterpretazioni sorprendenti e performance capaci spesso di lasciare il segno più delle stesse canzoni in gara. Proprio da questo successo nasce MilleunaCover Sanremo, il nuovo speciale di Rai 1 che riporterà in tv alcune delle esibizioni più amate viste sul palco dell’Ariston.
Milleunacover Sanremo: i duetti più amati tornano per due serate speciali
Il programma, condotto da Carlo Conti, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra immagini d’archivio, backstage e racconti dei protagonisti, ricostruendo alcuni dei momenti più memorabili delle recenti edizioni del Festival. Tra le esibizioni annunciate ci sarà la reinterpretazione swing di "The Lady is a Tramp" proposta da Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori della serata cover dell’ultima edizione di Sanremo. Spazio poi anche a Nek e alla sua versione di "Se telefonando", performance diventata negli anni uno dei simboli della rinascita della serata cover moderna. Verrà riproposta anche l’intensa interpretazione di Elodie e Achille Lauro con "A mano a mano", molto commentata dal pubblico per il forte coinvolgimento emotivo mostrato sul palco. Tra i momenti più ricordati ci sarà inoltre il medley portato all’Ariston da Gianni Morandi e Jovanotti nel 2022, una delle esibizioni più travolgenti degli ultimi anni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Come nasce la tradizione delle cover a Sanremo
Le cover fecero la loro prima comparsa ufficiale al Festival nel 2004, ma è soltanto dal 2015, con la direzione artistica di Carlo Conti, che la serata dedicata ai duetti è diventata un appuntamento fisso della manifestazione con una classifica dedicata.
Da quel momento la quarta serata del Festival si è trasformata in uno degli spazi più amati dal pubblico, grazie alla capacità di mettere insieme artisti, generazioni e mondi musicali molto diversi tra loro. Molte reinterpretazioni sono rimaste nella memoria collettiva proprio perché riuscivano a dare nuova vita a canzoni già conosciutissime senza snaturarle.
Quando va in onda
Le due puntate di MilleunaCover Sanremo andranno in onda in prima serata su Rai 1 e saranno disponibili anche su RaiPlay sia in diretta streaming sia on demand. La scelta della Rai di programmare questi speciali a ridosso dell’Eurovision Song Contest 2026 sembra tutt’altro che casuale. L’obiettivo appare infatti quello di prolungare l’atmosfera del Festival anche nei mesi successivi, puntando su uno degli elementi che negli ultimi anni ha contribuito maggiormente al successo di Sanremo: la capacità della musica di unire nostalgia, spettacolo ed emozioni in una sola serata.
Potrebbe interessarti anche
Svolta Rai, Sanremo torna in onda a maggio: doppio show tra cover e star per lanciare l'Eurovision. Cosa vedremo
Perché aspettare il prossimo anno per rivivere una delle serate più belle del Festiv...
Stasera in tv, Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: aria di ribaltone?
Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 le cover di Sanremo con MilleunaCover Sanremo sf...
Laura Pausini duetta con Achille Lauro, ma questa volta a Città del Messico: 16 de marzo fa il giro del mondo. E piace a tutti
Un successo dopo l'altro, per il tour mondiale di Laura Pausini, che si porta Achill...
Colpaccio TonyPitony, duetto ‘L’ammor’ con Tommy Cash ed è subito boom: “Qui si fa la storia”
Il fenomeno del web e il cantante estone hanno pubblicato il loro primo singolo insi...
"Gianni Morandi o Jovanotti per rimpiazzare Achille Lauro", X-Factor 2026 verso la svolta: l'indiscrezione (e il grande ostacolo)
Riflettori già puntati su X-Factor 2026: tra addii eccellenti e le trattative per il...
Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale
Stasera - sabato 11 aprile - Rai 1 trasmette la quarta puntata di Canzonissima 2026:...
Gianni Morandi, attento a Jovanotti: è una collaborazione rischiosa, soprattutto per Sanremo. E intanto nei palasport i biglietti son finiti
Gianni Morandi debutta nei palasport per i primi 60 anni di carriera ma il rischio e...
Rai, le novità di maggio 2026: Alberto Angela riappare in TV (dopo le polemiche), torna Sanremo e Sal Da Vinci fa sognare l’Italia
Un mese ricco di grandi ritorni, eventi speciali e nuove storie che attraversano gen...