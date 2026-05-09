MilleunaCover Sanremo, pagelle: la Rai e il 'non-show' incomprensibile (4). Carlo Conti si nasconde (5), meno male che c'è il Festival (9) La prima puntata di Milleunacover va in onda con un format inatteso e mai visto prima. Scopriamo top e flop della prima serata di venerdì 8 maggio 2026

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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La febbre sanremese non è ancora finita. Rai 1 accende la prima serata con Mille e una cover, la prima di due puntate speciali dedicate alle performance che più hanno fatto parlare durante la serata cover dell’ultimo Festival. Un viaggio tra reinterpretazioni, omaggi e collaborazioni sorprendenti che hanno conquistato pubblico e social, riproposti in una veste televisiva pensata per far rivivere l’atmosfera dell’Ariston. Carlo Conti presenta lo show tra grandi voci, da Elodie ad Achille Lauro, passando per Gianni Morandi e Jovanotti, celebrando il potere delle canzoni di attraversare generazioni e stili diversi e riportando al centro della scena uno degli appuntamenti più amati del Festival di Sanremo. Scopriamo i promossi e i bocciati di questa prima puntata, in onda venerdì 8 maggio su Rai 1.

Milleeunacover, pagelle puntata 8 maggio 2026

Jovanotti e Gianni Morandi energia pura, voto 9: Visto che lo show non c’è allora ringraziamo i video dell’archivio Rai che rispolvera il duetto tra Jovanotti e Gianni Morandi nel 2022, anno nel quale hanno deliziato il pubblico con "Ragazzo fortunato" e "Penso positivi". I brani, uniti alla loro pura energia, li portarono alla vittoria di quella serata e noi siamo assolutamente d’accordo rivivendo l’entusiasmo che i due cantanti continuano ad avere nonostante i tanti anni di successo, che non ha cancellato gli stimoli per il futuro.

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Ultimo ed Eros Ramazzotti emozionanti, voto 8: Tra i momenti più apprezzati di Sanremo 2023, la performance del duo ha incantato con un medley del celebre cantautore romano come "Adesso tu" e "Più bella cosa", brani con i quali il pubblico si è scatenato cantando popolari brani divenuti dei veri inni italiani nel mondo. Grazie all’esibizione si è potuto vedere il pubblico del teatro sanremese in piedi a cantare, una scena non sempre comune per un parterre spesso definito ingessato.

Paola e Chiara e Ricchi e Poveri fanno ballare l’Ariston, voto 8: Tra i momenti più trascinanti e divertenti visti tra le serate cover di Sanremo c’è sicuramente l’esibizione di Paola e Chiara assieme ai Ricchi e Poveri. Le due hanno scelto di puntare tutto sull’energia e sulla nostalgia, trasformando il palco dell’Ariston in una vera festa dance-pop. Tra coreografie, colori scintillanti e un medley di grandi successi italiani, l’esibizione ha conquistato immediatamente il pubblico in sala e sui social. L’intesa tra gli artisti è apparsa naturale e divertita, con i Ricchi e Poveri perfettamente a loro agio nel mix tra revival e spirito contemporaneo. Un numero pensato per far cantare e ballare, che ha riportato al centro tutta la leggerezza e l’anima più pop del Festival.

Alfa e Roberto Vecchioni generazioni a confronto, voto 7: Altro duetto impattante è stato quello tra il giovane rapper e cantautore Alfa e il celebre autore milanese Roberto Vecchioni, che nel Festival di Sanremo 2024 hanno conquistato il quinto posto nella serata delle cover. I due si sono esibiti sulle note di "Sogna, ragazzo sogna", uno dei brani più iconici del repertorio del maestro, trasformandolo in un momento di forte impatto emotivo. Da un lato la scrittura intensa e riconoscibile di Vecchioni, dall’altro l’interpretazione fresca e personale di Alfa, che ha inserito anche alcune barre rap capaci di dialogare con il testo originale senza snaturarlo. Ne è nato un equilibrio riuscito tra generazioni diverse, in cui la memoria della canzone d’autore si è intrecciata con un linguaggio più contemporaneo. Un mix tra passato e presente che ha convinto pubblico e sala, dimostrando come certi brani possano rinnovarsi senza perdere la loro identità.

Carlo Conti dove sei ? voto 5: Il presentatore toscano appare solo all’inizio del programma con un breve video registrato nel quale celebra le serate cover del Festival di Sanremo e si sofferma sulla vittoria di Nek nel 2015 con il brano "Se telefonando" di Mina. Dopo gli annunci e la pubblicità di MilleunaCover dei giorni scorsi con il suo faccione in primo piano ci si aspettava sicuramente di più da parte dell’ex Direttore artistico di Sanremo, che sembra volersi defilare sempre più. Altra uscita poco convincente di Carlo Conti dopo la presenza in "Dalla strada al palco", altro show targato Rai nel quale si "nasconde" tra i giurati e non tiene le fila come dovrebbe fare un conduttore.

Rai, altro che show: taglia e cuci in prima serata, voto 4: Bocciare, bocciare e bocciare ancora. Questa è l’unica cosa che ci sentiamo di fare davanti ad un taglia e cuci fatto dalla redazione della Rai che ha scavato nel suo (ricchissimo) archivio per partorire una serie di video del recente passato sanremese e qualche brevissima intervista dei protagonisti. La delusione arriva non tanto per il tipo di show (se così possiamo chiamarlo) ma per l’idea di mandarlo in onda in prima serata di venerdì a inizio maggio per ben due serate evento, promosse come due avvenimenti importanti legati alla kermesse sanremese. Bello rivedere gli artisti che hanno incantato sul palco dell’Ariston ma certamente sarebbe stato meglio assistere ad uno show vero e proprio con interventi live e una conduzione classica. Anche la reazione social a questo tipo di format non si è fatta attendere con critiche pesanti sulla scelta della Rai di mandare in onda un "Non-show".

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