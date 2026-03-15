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Disney Plus, Miley Cyrus torna sui passi di Hannah Montana per festeggiare l'anniversario dei 20 anni

Il 24 marzo Miley Cyrus celebra i vent'anni della serie che ha segnato una generazione, tra set originali e interviste inedite

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Miley Cyrus torna sui passi di Hannah Montana con uno speciale celebrativo nel ventennale

Il 24 marzo arriva su Disney+ lo speciale Hannah Montana 20th Anniversary Special, eccezionale evento dedicato alla serie che ha segnato un’intera generazione di spettatori. A vent’anni esatti dal debutto su Disney Channel, Miley Cyrus torna a parlare del personaggio che l’ha resa una star mondiale. Lo speciale non sarà una semplice carrellata di vecchi spezzoni, ma un vero e proprio viaggio immersivo, registrato davanti a un pubblico in studio, che ruota attorno a un’intervista approfondita a Miley, condotta da Alex Cooper. La conversazione ripercorre la nascita di Hannah Montana, l’impatto culturale della serie e il modo in cui quel doppio ruolo – ragazza normale di giorno, pop star di notte – ha influenzato la carriera dell’artista e la vita dei fan.

Un fenomeno globale

Lanciata nel 2006, Hannah Montana è diventata rapidamente un fenomeno internazionale. La serie, candidata agli Emmy, ha trasformato Miley Cyrus in un’icona pop e ha avuto un impatto che è andato oltre la televisione, influenzando musica, moda e immaginario adolescenziale. Dal franchise sono nati due film e una lunga serie di album: 14 dischi di platino e 18 d’oro a livello mondiale.

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Ricordiamo che, alla base del successo di Hannah Montana, c’era un concept semplice e al contempo vincente: la serie difatti raccontava la doppia vita di Miley Stewart, adolescente che vive con il padre Robby Ray (interpretato da Billy Ray Cyrus) e il fratello Jackson a Malibu. Di giorno è una ragazza come tante, alle prese con scuola, amicizie e primi amori; di notte diventa Hannah Montana, pop star amatissima che si esibisce davanti a migliaia di fan. Solo la famiglia e i migliori amici conoscono il suo segreto. Il cuore della serie stava proprio in questo equilibrio tra normalità e fama, tra desiderio di vivere un’adolescenza autentica e responsabilità di un successo travolgente. Un tema che, col tempo, ha finito per riflettere la stessa esperienza reale di Miley Cyrus.

"Quella che è iniziata come una serie tv è diventata un’esperienza condivisa che ha plasmato la mia vita e quella di tantissimi fan", ha dichiarato Miley Cyrus. "Questo ‘Hannahversary’ è un modo per celebrare e ringraziare chi mi è stato accanto per 20 anni".

Anche Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha sottolineato il valore dello speciale quale "lettera d’amore ai fan", ricordando come la serie continui a essere amata da nuove generazioni.

Un ritorno molto atteso

Lo speciale è prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions. Ashley Edens è la showrunner, mentre tra gli executive producer figurano Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan. Cooper guiderà la serata come conduttrice. In vista dell’evento, Disney+ mette a disposizione la Collezione Hannah Montana, che include le quattro stagioni della serie, Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert. Il catalogo legato alla serie ha superato mezzo miliardo di ore di streaming nel mondo, confermando che la nostalgia – e l’affetto – per Hannah Montana sono tutt’altro che svaniti.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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