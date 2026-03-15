Disney Plus, Miley Cyrus torna sui passi di Hannah Montana per festeggiare l'anniversario dei 20 anni
Il 24 marzo Miley Cyrus celebra i vent'anni della serie che ha segnato una generazione, tra set originali e interviste inedite
Il 24 marzo arriva su Disney+ lo speciale Hannah Montana 20th Anniversary Special, eccezionale evento dedicato alla serie che ha segnato un’intera generazione di spettatori. A vent’anni esatti dal debutto su Disney Channel, Miley Cyrus torna a parlare del personaggio che l’ha resa una star mondiale. Lo speciale non sarà una semplice carrellata di vecchi spezzoni, ma un vero e proprio viaggio immersivo, registrato davanti a un pubblico in studio, che ruota attorno a un’intervista approfondita a Miley, condotta da Alex Cooper. La conversazione ripercorre la nascita di Hannah Montana, l’impatto culturale della serie e il modo in cui quel doppio ruolo – ragazza normale di giorno, pop star di notte – ha influenzato la carriera dell’artista e la vita dei fan.
Un fenomeno globale
Lanciata nel 2006, Hannah Montana è diventata rapidamente un fenomeno internazionale. La serie, candidata agli Emmy, ha trasformato Miley Cyrus in un’icona pop e ha avuto un impatto che è andato oltre la televisione, influenzando musica, moda e immaginario adolescenziale. Dal franchise sono nati due film e una lunga serie di album: 14 dischi di platino e 18 d’oro a livello mondiale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ricordiamo che, alla base del successo di Hannah Montana, c’era un concept semplice e al contempo vincente: la serie difatti raccontava la doppia vita di Miley Stewart, adolescente che vive con il padre Robby Ray (interpretato da Billy Ray Cyrus) e il fratello Jackson a Malibu. Di giorno è una ragazza come tante, alle prese con scuola, amicizie e primi amori; di notte diventa Hannah Montana, pop star amatissima che si esibisce davanti a migliaia di fan. Solo la famiglia e i migliori amici conoscono il suo segreto. Il cuore della serie stava proprio in questo equilibrio tra normalità e fama, tra desiderio di vivere un’adolescenza autentica e responsabilità di un successo travolgente. Un tema che, col tempo, ha finito per riflettere la stessa esperienza reale di Miley Cyrus.
"Quella che è iniziata come una serie tv è diventata un’esperienza condivisa che ha plasmato la mia vita e quella di tantissimi fan", ha dichiarato Miley Cyrus. "Questo ‘Hannahversary’ è un modo per celebrare e ringraziare chi mi è stato accanto per 20 anni".
Anche Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha sottolineato il valore dello speciale quale "lettera d’amore ai fan", ricordando come la serie continui a essere amata da nuove generazioni.
Un ritorno molto atteso
Lo speciale è prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions. Ashley Edens è la showrunner, mentre tra gli executive producer figurano Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan. Cooper guiderà la serata come conduttrice. In vista dell’evento, Disney+ mette a disposizione la Collezione Hannah Montana, che include le quattro stagioni della serie, Hannah Montana: The Movie e Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert. Il catalogo legato alla serie ha superato mezzo miliardo di ore di streaming nel mondo, confermando che la nostalgia – e l’affetto – per Hannah Montana sono tutt’altro che svaniti.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
Potrebbe interessarti anche
Miley Cyrus, il tatuaggio in italiano nasconde un segreto: cosa c'è scritto
La cantante americana si è tatuata sulla pelle una scritta in italiano, dimostrando ...
Radio, Annalisa apre il 2026 sul podio: con lei Jovanotti (a sorpresa) e Taylor Swift
La cantante ligure si conferma protagonista del panorama musicale italiano, mentre L...
Bridgerton, svolta sorprendente per un’attrice: ora sfida un’anziana assassina senza scrupoli in una serie dark
Claudia Jessie volta pagina dopo Bridgerton e diventa una detective in Up To No Good...
Paramount regala emozioni: il primo episodio di questa nuova serie attesissima è gratis: dove vederlo
Paramount+ regala a tutti la possibilità di vedere gratis il primo episodio di Marsh...
Rivals 2 su Disney Plus, intrighi e passioni ancora più travolgenti: manca pochissimo alla svolta sullo schermo
Rivals torna su Disney+ dal 15 maggio con la stagione 2: intrecci, ironia, passione ...
Michelle Pfeiffer alle prese con un lutto: la storia intensa connessa a Yellowstone e dove vederla
La nuova serie di Taylor Sheridan sta per arrivare su Paramount+, con Michelle Pfeif...
Squid Game, Netflix lancia lo spin-off più spietato di sempre (con concorrenti d'eccezione): ecco chi sono i Vip
La nuova sfida di Squid Game avrà come protagonisti i personaggi famosi: arriva The ...
Il fascino di Can Yaman è su Disney Plus: la Tigre della Malesia fa impazzire il web
Pirati, amore e colpi di scena: l'indomito Can Yaman ci guida tra i mari della Males...