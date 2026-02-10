Miley Cyrus, il tatuaggio in italiano nasconde un segreto: cosa c'è scritto La cantante americana si è tatuata sulla pelle una scritta in italiano, dimostrando per l’ennesima volta l’amore che prova per questo Paese.

Miley Cyrus, pseudonimo di Destiny Hope Cyrus, è nata il 23 novembre 1992 a Franklin, nel Tennessee, ed è ad oggi una delle artiste pop più riconoscibili e versatili della sua generazione. Figlia dell’artista country Billy Ray Cyrus, la cantante ha raggiunto la fama mondiale da giovanissima grazie al ruolo di Hannah Montana nell’omonima serie Disney. Conclusa l’esperienza televisiva, Miley ha poi intrapreso una carriera musicale in costante evoluzione, passando dal pop adolescenziale a sonorità rock, soul e sperimentali, rompendo gli schemi dell’industria musicale. Miley non ha mai nascosto di provare un grande amore per l’Italia, dove spesso si è trovata a passare vacanze e momenti di relax e, negli ultimi giorni, ha nuovamente dimostrato questo amore tatuandosi sulla pelle proprio una scritta nella nostra lingua: scopriamo di più.

Miley Cyrus, il tatuaggio in italiano sorprende tutti

Miley Cyrus nel corso della sua carriera ha più volte raccontato di sentirsi profondamente ispirata dal nostro Paese, dalla sua storia, dall’arte e dallo stile di vita. Le sue numerose visite a Roma e in altre città italiane, spesso condivise sui social, dimostrano proprio il legame della cantante con l’Italia, che considera un luogo dell’anima, capace di farle rallentare i ritmi e ritrovare un senso di bellezza veramente autentica. Un legame che Miley ha voluto rappresentare anche sulla sua pelle attraverso un tatuaggio scritto proprio nella nostra lingua.

Negli ultimi giorni, infatti, la cantante americana ha mostrato su X il suo ultimo tatuaggio, ovvero la scritta "Ognuno ha un angelo" disegnata sulla clavicola. Una frase semplice ma dal significato molto profondo, che probabilmente ricorda a Miley qualcuno che non c’è più ma che dall’alto continua a vegliare sempre su di lei. E questa non è nemmeno la prima volta che la star internazionale si fa un tatuaggio direttamente legato all’Italia. Già nel 2019, nel corso di una vacanza nel Bel Paese, Miley si era tatuata sul braccio l’iconico Biscione, antico stemma e simbolo storico della città di Milano.

Miley Cyrus simbolo di libertà e inclusione

Parallelamente alla sua evoluzione artistica, Miley Cyrus ha costruito negli anni un percorso sempre più riconoscibile come figura pubblica impegnata sul piano sociale e civile. La cantante è infatti molto attiva nella difesa dei diritti LGBTQ+, tema che Miley ha affrontato apertamente anche a livello personale, parlando con naturalezza della propria identità fluida e rifiutando definizioni rigide.

Nel 2014 ha fondato la Happy Hippie Foundation, un’organizzazione no-profit nata per sostenere giovani senza tetto, in particolare appartenenti alla comunità LGBTQ+, e per combattere discriminazioni, bullismo e stigma sociale. Inoltre, Miley si è spesso esposta anche su temi come la parità di genere, l’autodeterminazione femminile e il diritto delle donne di esprimere sessualità, fragilità e forza senza essere giudicate.

