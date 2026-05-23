Miley Cyrus entra nella storia con un record epocale: la stella alla Walk of Fame e il discorso che ha commosso tutti Oggi il volto di Hannah Montana entra nella storia della Walk of Fame con una stella che la consacra come simbolo assoluto della sua generazione, con un record unico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A soli 33 anni, Miley Cyrus ha raggiunto uno di quei traguardi che trasformano definitivamente una star in un’icona. La cantante e attrice ha infatti ricevuto la sua stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, diventando il primo personaggio nato dagli anni Novanta in poi a ottenere questo riconoscimento. Un momento simbolico, ma anche profondamente personale, vissuto davanti a centinaia di fan accorsi all’alba lungo Hollywood Boulevard pur di assistere alla cerimonia. Per Miley non si è trattato soltanto di una celebrazione della carriera. Nel suo discorso, infatti, ha scelto di mettere da parte la retorica da celebrità e raccontare qualcosa di molto più intimo.

Miley Cyrus sulla Walk of Fame: il riconoscimento che consacra una generazione

Negli ultimi vent’anni Miley Cyrus è riuscita a costruire un percorso raro nel panorama pop contemporaneo. Partita giovanissima grazie a Hannah Montana, la cantante ha attraversato diverse fasi artistiche senza mai rimanere intrappolata in un’unica immagine predefinita. Ed è proprio questa continua trasformazione ad aver reso ancora più significativo il riconoscimento ricevuto sulla Walk of Fame.

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Durante la cerimonia, l’artista è apparsa visibilmente emozionata mentre posava accanto alla sua stella, circondata dalle persone più vicine: la madre Tish Cyrus Purcell, la sorella Brandi Cyrus e il compagno Maxx Morando. Mancava invece il padre Billy Ray Cyrus, un’assenza che molti presenti hanno notato soprattutto perché Miley ha ricordato alcuni momenti dell’infanzia trascorsi proprio su Hollywood Boulevard insieme a lui, quando ancora tutto sembrava soltanto un sogno lontano. Va detto che i due sembra abbiano litigato, a causa del comportamento del padre, che avrebbe rivelato fatti familiari privati, alla stampa.

Il discorso commovente di Miley Cyrus

Il momento più intenso della giornata è arrivato quando Miley ha preso la parola davanti al pubblico. La cantante ha riflettuto sul significato del tempo e sull’urgenza di lasciare qualcosa di autentico attraverso la propria arte: "Il fatto che non vivrò per sempre è ciò che crea l’urgenza che alimenta il mio cuore, la mia arte e la mia vita", ha dichiarato, in uno dei passaggi più applauditi della cerimonia. Poi ha aggiunto di voler continuare ad abbattere "I muri delle categorie" nei quali gli artisti vengono spesso rinchiusi, ribadendo la necessità di restare libera anche dopo aver raggiunto un traguardo così prestigioso. Non sono mancati i ringraziamenti più personali. Con la voce rotta dall’emozione, Miley ha infatti detto: "Alla mia famiglia, alla mia futura famiglia, ai miei genitori, a mia madre, ai miei fratelli e sorelle, ai miei amici, ai miei collaboratori: grazie per avermi amato e sostenuto non solo nelle mie scelte, ma anche nelle mie paure, e per averle affrontate insieme a me".

Gli omaggi delle star e la promessa ai fan

A rendere ancora più speciale la cerimonia ci hanno pensato anche Anya Taylor-Joy e Donatella Versace, intervenute con due discorsi molto affettuosi. L’attrice ha celebrato il percorso di Miley "da Hannah Montana a icona pop globale", sottolineando quanto abbia influenzato un’intera generazione cresciuta insieme alla sua musica. Donatella Versace, che ha scelto personalmente l’abito vintage indossato dalla cantante, ha invece elogiato il suo coraggio umano oltre che artistico: "I giovani ti amano non solo per il tuo talento, ma soprattutto per il coraggio con cui vivi". Nel finale, Miley ha voluto trasformare quel riconoscimento in una promessa verso il pubblico che la segue da anni: "Voglio che ciò che lascerò continui a toccare il cuore delle generazioni future", ha detto tra gli applausi dei fan, molti dei quali l’hanno accompagnata fin dagli anni di Hannah Montana.

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Chicago La7 Cinema 07:50

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