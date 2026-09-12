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Miley Cyrus è cambiata ancora, ma stavolta anche nel nome: Bass Persuades spazza via tutto quelle che di lei pensavate di conoscere

Per la cantante si apre una nuova era, in cui sarà semplicemente Miley: nuovo disco in arrivo e due date all'Hollywood Bowl di LA per battezzarlo

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Prima era Hannah Montana, poi è arrivata Miley Cyrus. E da quel momento, aspettarsi da lei una carriera lineare sarebbe stato praticamente impossibile. Dal pop adolescenziale di Meet Miley Cyrus e Breakout, passando per la rivoluzione di Bangerz e l’iconica Wrecking Ball, Miley ha trasformato ogni album in una nuova versione di sé. Poi sono arrivati il country-pop di Younger Now, il rock di Plastic Hearts, il pop estivo di Endless Summer Vacation e, nel 2025, Something Beautiful: un progetto più ambizioso e introspettivo, costruito attorno all’idea di guarigione e trasformazione. E adesso? Miley cambia ancora pelle. Anzi, cambia persino nome d’arte. Perché per questa nuova era vuole essere semplicemente, beh, Miley.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto ciò che dovete sapere sul nuovo disco di Miley Cyrus, Bass Persuades

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