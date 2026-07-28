Miley Cyrus annuncia il nuovo album: "Una storia d'amore di 10 canzoni", scritto col suo fidanzato e tanti musicisti. Quando esce E' in arrivo il nuovo progetto discografico di Miley Cyrus, un progetto a cui tiene particolarmente, che dovrebbe vedere la luce a breve: i sentimenti al centro dei brani

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il conto alla rovescia sta finalmente per concludersi, Miley Cyrus ha in serbo un nuovo album, che presto potrebbe vedere la luce. Ad annunciarlo è stata lei stessa, sottolineando come questo progetto possa dare il via a una svolta in positivo nella sua carriera, così da mettersi alle spalle il risultato deludente ottenuto con il suo ultimo disco, "Something Beautiful" (non è riuscito ad andare oltre le 119 mila copie vendute.

Non abbiamo ancora certezze sulla possibile data di uscita, ma è probabile non si debba attendere troppo a lungo.

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Miley Cyrus e il nuovo disco: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Pur non avendo voluto svelare in maniera precisa quando avremo la possibilità di ascoltare il nuovo album, Miley Cyrus ci ha tenuto a svelare alcuni dettagli: il disco comprenderà dieci canzoni, a cui si è arrivati con una modifica rilevante nella scrittura.

La cantante ne ha parlato in un’intervista a ‘Wonderland Magazine’, specificando come lei avesse le idee chiare sin dall’inizio: "È stato organico e non forzato. Una cosa che è stata utilissima questa volta è che sono partita dalla scaletta dei brani e non me ne sono mai allontanata. Sapevo che sarebbero state 10 canzoni. Sapevo approssimativamente il suono e il concetto. Questo mi ha dato una bussola molto forte senza far sembrare il processo forzato".

La lavorazione non è avvenuta in solitaria, ma con il supporto dei musicisti che la accompagnano nei brani, che hanno dato un contributo attivo nella scrittura (i loro nomi saranno presenti crediti), cosa che ha fatto anche il fidanzato Maxx Morando, aspetto che ha reso tutto ancora più speciale. "La musicalità, la scrittura e il raccontare storie attraverso la musica sono tutti elementi integranti, è così che queste canzoni sono costruite. Per me, una canzone non è fatta solo di accordi, melodia e testi. È un sentimento. È davvero speciale essere circondata da persone che vogliono sorprendersi a vicenda, che sviluppano idee".

Argomento principale del disco sarà l’amore, raccontato con una serie di sfumature come piace a lei: "Questo album è una storia d’amore, ma le storie d’amore non sono mai unidimensionali. Sono sempre stratificate. C’è sicuramente un filo conduttore romantico che lo attraversa perché, come tutti i miei dischi, è un riflesso di me, di dove mi trovo nella mia vita. Ma questo in particolare ha un significato speciale perché questo sentimento mi ha accompagnata attraverso diverse fasi. È qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Un amore sereno è diventato un tema ricorrente nei miei ultimi tre album. Non solo l’amore che condivido con qualcun altro, ma anche l’amore che ho trovato in me stessa. Questa è probabilmente l’evoluzione più grande. Quando il rapporto con se stessi cambia, cambiano anche tutte le relazioni intorno a noi. Penso che questo disco celebri entrambi questi aspetti in egual misura".

Il disco coincide anche con un’altra novità rilevante per l’ex stella della Disney, il passaggio a una nuova casa discografica, la Atlantic Records, che segue colleghi del calibro di Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran e Cardi B. Per quanto riguarda invece la data di uscita, secondo la rivista il periodo più probabile potrebbe essere quello che precede la cerimonia dei Grammy, prevista il 7 febbraio 2027. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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