Milena Vukotic, l’amicizia con l’’eterno’ Fantozzi Paolo Villaggio: "Eravamo una coppia di fatto”. Poi un episodio clamoroso
A 91 anni, l'attrice ripercorre il rapporto con il protagonista di Fantozzi: dall'amicizia vera e profonda alla gaffe che coinvolse la vera moglie Maura.
Era bizzarro, cinico, non esattamente il vicino di casa ideale. Ma Milena Vukotic, Pina Fantozzi per il grande schermo, di Paolo Villaggio ricorda soprattutto altro: un’intesa rara, costruita nel tempo, che andava ben oltre il set. A 91 anni, l’attrice si racconta senza filtri e svela un episodio che nessun fan del Ragionier Fantozzi dimenticherà facilmente. Una storia vera, quasi incredibile, che vale più di qualsiasi necrologio.
Milena Vukotic e il sodalizio con Paolo Villaggio: "A un certo punto Pina Fantozzi mi dava un po’ fastidio"
In un’intervista al Corriere della Sera, Milena Vukotic racconta con entusiasmo il motivo per cui, a 91 anni, continua a salire sul palcoscenico. L’attrice debutterà il 14 e 15 luglio con L’inconveniente di Juan Carlos Rubio al Festival di Borgio Verezzi e il 29 agosto sarà protagonista di Colette, testo di Silvano Spada, al Todi Festival. Parlando della sua instancabile energia, Vukotic spiega: "Mi dicono spesso: ma chi te lo fa fare… Non ci penso proprio! Tale è il mio entusiasmo per questo lavoro, che sono ben cosciente di fare quello che amo. Dove trovo l’energia? Certo, non sono una bambina, ma nemmeno mi accorgo della fatica: per adesso l’energia ci sta, non so fino a quando durerà."
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’attrice ha ricordato anche il personaggio di Pina Fantozzi e il lungo sodalizio artistico con Paolo Villaggio: "A un certo punto Pina Fantozzi mi dava un po’ fastidio. Adesso che sono più grande, mi rendo conto che Paolo Villaggio ha creato delle maschere che resteranno nella storia del cinema e infatti viene sempre più rivalutato come un genio del grande schermo. I primi tempi venni criticata per aver accettato il ruolo, ma questa caricatura mi ha insegnato tanto".
Milena Vukotic, il legame sincero con Paolo Villaggio: "Tra noi, una grande amicizia. Siamo diventati una coppia di fatto"
Sempre nel corso dell’intervista, Vukotic ha ricordato Paolo Villaggio come uomo, oltre che come attore, e ha affermato: "Dicevano che aveva un carattere non facile… Certo, caustico, cinico, bizzarro… Tra noi, una grande amicizia. Siamo diventati una coppia di fatto al punto che una volta andai a casa sua e, quando la cameriera mi aprì la porta, mi accolse entusiasta e avvertì Maura che era la vera moglie di Paolo Villaggio, dicendo: È arrivata la moglie di suo marito!" E alla domanda: "Le è mai capitato di incontrare, nella realtà, delle Pine Fantozzi?", l’attrice ha risposto: "Credo che tutte possiamo diventare delle Pine: donne sottomesse, innamorate…"
Potrebbe interessarti anche
Amanda Lear musa di Ferzan Özpetek: nel nuovo film anche un'altra star della televisione italiana
Nel cast del nuovo film del regista turco-italiano anche Mara Venier, Vanessa Scaler...
Sanremo 2027, l'appello di Lino Banfi a De Martino: "Vorrei il Festival, non c'è molto tempo". Poi le lacrime con Caterina Balivo
L'attore e comico è stato ospite a La Volta Buona, oggi, dove ha ricordato la moglie...
Il capolavoro di Carlo Verdone compie 45 anni (ma resta sempre imperdibile)
Stasera, lunedì 13 luglio 2026, in TV passa Bianco, rosse e Verdone con gli straordi...
Troppo Invidiosa, su Netflix una serie folle: Diana Del Bufalo è la quarantenne che invidia tutti (e noi la capiamo)
Diana Del Bufalo torna sul piccolo schermo con una serie tutta da ridere: una donna ...
The Invite, Olivia Wilde sexy e graffiante a Locarno 2026: il trailer del suo terzo film è da vedere assolutamente
Un cast stellare per la nuova commedia di Olivia Wilde, alla sua terza direzione dop...
Massimo Giletti come non lo avete mai visto: su YouTube lascia senza parole Paolo Villaggio in un film iconico
Massimo Giletti non è soltanto un celebre giornalista e conduttore: ha infatti anche...
Carlo Verdone, stasera in TV il suo vero gioiello: il film (snobbato) che l’ha trasformato in una stella
Scoprite i migliori film disponibili stasera: dalla commedia Bianco, rosso e Verdone...
“Chi l’ha visto”, Fialdini e Coletta rifiutano. Il dopo Sciarelli spaventa i big e la Rai sceglie una conduttrice a sorpresa. Chi è
Alla viglia dell'ultima puntata della stagione, si intensifica il toto-nomi per la s...