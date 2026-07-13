Milena Vukotic, l’amicizia con l’’eterno’ Fantozzi Paolo Villaggio: "Eravamo una coppia di fatto”. Poi un episodio clamoroso A 91 anni, l'attrice ripercorre il rapporto con il protagonista di Fantozzi: dall'amicizia vera e profonda alla gaffe che coinvolse la vera moglie Maura.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Era bizzarro, cinico, non esattamente il vicino di casa ideale. Ma Milena Vukotic, Pina Fantozzi per il grande schermo, di Paolo Villaggio ricorda soprattutto altro: un’intesa rara, costruita nel tempo, che andava ben oltre il set. A 91 anni, l’attrice si racconta senza filtri e svela un episodio che nessun fan del Ragionier Fantozzi dimenticherà facilmente. Una storia vera, quasi incredibile, che vale più di qualsiasi necrologio.

Milena Vukotic e il sodalizio con Paolo Villaggio: "A un certo punto Pina Fantozzi mi dava un po’ fastidio"

In un’intervista al Corriere della Sera, Milena Vukotic racconta con entusiasmo il motivo per cui, a 91 anni, continua a salire sul palcoscenico. L’attrice debutterà il 14 e 15 luglio con L’inconveniente di Juan Carlos Rubio al Festival di Borgio Verezzi e il 29 agosto sarà protagonista di Colette, testo di Silvano Spada, al Todi Festival. Parlando della sua instancabile energia, Vukotic spiega: "Mi dicono spesso: ma chi te lo fa fare… Non ci penso proprio! Tale è il mio entusiasmo per questo lavoro, che sono ben cosciente di fare quello che amo. Dove trovo l’energia? Certo, non sono una bambina, ma nemmeno mi accorgo della fatica: per adesso l’energia ci sta, non so fino a quando durerà."

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L’attrice ha ricordato anche il personaggio di Pina Fantozzi e il lungo sodalizio artistico con Paolo Villaggio: "A un certo punto Pina Fantozzi mi dava un po’ fastidio. Adesso che sono più grande, mi rendo conto che Paolo Villaggio ha creato delle maschere che resteranno nella storia del cinema e infatti viene sempre più rivalutato come un genio del grande schermo. I primi tempi venni criticata per aver accettato il ruolo, ma questa caricatura mi ha insegnato tanto".

Milena Vukotic, il legame sincero con Paolo Villaggio: "Tra noi, una grande amicizia. Siamo diventati una coppia di fatto"

Sempre nel corso dell’intervista, Vukotic ha ricordato Paolo Villaggio come uomo, oltre che come attore, e ha affermato: "Dicevano che aveva un carattere non facile… Certo, caustico, cinico, bizzarro… Tra noi, una grande amicizia. Siamo diventati una coppia di fatto al punto che una volta andai a casa sua e, quando la cameriera mi aprì la porta, mi accolse entusiasta e avvertì Maura che era la vera moglie di Paolo Villaggio, dicendo: È arrivata la moglie di suo marito!" E alla domanda: "Le è mai capitato di incontrare, nella realtà, delle Pine Fantozzi?", l’attrice ha risposto: "Credo che tutte possiamo diventare delle Pine: donne sottomesse, innamorate…"

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