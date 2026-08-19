Report verso una nuova svolta? Milena Gabanelli rompe il silenzio sul possibile ritorno alla conduzione e sul caso Ranucci-Lavitola Il nome della storica conduttrice è tornato a circolare mentre resta aperto il caso che coinvolge Sigfrido Ranucci e Lavitola. La giornalista chiarisce la sua posizione

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Milena Gabanelli a Report non torna. Il motivo per cui ha scelto di mettere un punto sulla questione, giunge proprio mentre attorno al programma si è aperto uno dei momenti più delicati della sua storia. A raccontarlo è Il Giornale, che ha raccolto le parole della storica giornalista dopo le indiscrezioni su un suo possibile ritorno alla guida della trasmissione nel caso in cui Sigfrido Ranucci dovesse essere sostituito. Una possibilità che Gabanelli respinge senza lasciare troppo spazio alle interpretazioni: "Non intendo tornare".

Milena Gabanelli sul futuro di Report: "I programmi sono fatti dalla squadra"

La giornalista parla di un "rito della riesumazione" che non considera adatto e ricorda una cosa all’apparenza semplice, ma in realtà centrale: "I programmi sono fatti dalla squadra. Uno da solo non fa niente". Una frase che pesa, soprattutto in un momento in cui il dibattito su Report sembra essersi concentrato quasi esclusivamente sul suo conduttore. Ranucci è al centro di una vicenda giudiziaria e politica complessa dopo il caso Lavitola, con nuove dichiarazioni, polemiche e richieste di chiarimenti che hanno riacceso anche il tema della sua permanenza alla guida del programma. Gabanelli sembra suggerire un’altra prospettiva: Report non coincide con chi ne occupa la poltrona. C’è una redazione, ci sono autori, giornalisti, mesi di lavoro e un metodo costruito negli anni. Proprio per questo, secondo la giornalista, "colpire la squadra" sarebbe un errore.

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Gabanelli sul caso Ranucci-Lavitola: "Non parlo"

Gabanelli sceglie poi di non entrare nel merito del caso che riguarda Ranucci e Valter Lavitola. Anche su questo il suo messaggio è netto: non vuole aggiungere la propria voce al coro di commenti che si è formato attorno alla vicenda. "Sul caso Lavitola non parlo", ha spiegato al Giornale, facendo capire di non voler trasformare il proprio nome in un altro elemento della discussione. Una scelta quasi controcorrente, considerando che il suo eventuale ritorno a Report è stato tirato in ballo proprio mentre il futuro di Ranucci è diventato oggetto di un acceso dibattito. La donna che per quasi vent’anni ha rappresentato il volto di Report finisce per dire qualcosa di molto preciso senza entrare nella guerra delle opinioni: non è lei la soluzione e non vuole essere utilizzata come tale. Anzi, il suo ragionamento sembra riportare la questione al punto di partenza: prima ancora di chiedersi chi debba condurre Report, bisognerebbe ricordarsi che cosa rende il format quello che è. Non un singolo volto, ma una squadra. Forse è questa la frase di Gabanelli destinata a far discutere più del suo stesso "no".

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