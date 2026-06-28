Pride di Milano 2026: il bacio di Elodie e Franceska, Aiello contro Vannacci e la frecciata di Anna Tatangelo. Cosa è successo
Milano Pride 2026: i momenti più significativi della coloratissima parata tra diritti, baci appassionati e sonore frecciatine
Il Milano Pride 2026 si è confermato uno degli eventi più partecipati e simbolici dell’anno, trasformando il centro della città in un’enorme onda arcobaleno fatta di musica, colori e rivendicazioni civili. Sabato 27 giugno, tra le circa 300.000 e 400.000 persone presenti, la parata ha attraversato le strade di Milano in un clima di festa ma anche di forte consapevolezza politica, culminando in un grande concerto finale che ha riunito artisti, attivisti e pubblico sotto il segno dell’orgoglio LGBTQ+ e della richiesta di diritti e inclusione.
Milano Pride 2026: le parole di Anna Tatangelo alla comunità
Tra i momenti più discussi della giornata c’è stato il ruolo di madrina di Anna Tatangelo, già presente al Napoli Pride nel 2023. Sul palco milanese la cantante, recentemente protagonista su Canale 5, ha ribadito il proprio sostegno storico alla comunità LGBTQ+, rivendicando (attraverso una frecciatina non tanto velata) di essere stata tra le prime artiste italiane a esporsi pubblicamente sul tema. Nel suo discorso ha insistito sul valore della libertà personale e affettiva, lanciando un messaggio diretto: vivere l’amore senza vergogna e senza dover mai chiedere scusa. Accanto a lei, momenti di confronto e dialogo hanno dato ulteriore forza al suo intervento, tra ricordi di Sanremo 2008 e il brano Il mio amico, diventato negli anni un simbolo di sensibilità e inclusione.
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Grande attenzione anche per il momento che ha visto protagonista il cantante calabrese Aiello, che ha scelto di portare sul palco un intenso monologo dedicato alla memoria di Mirko Moriconi, vittima di un dramma familiare legato all’omofobia. Il suo intervento si è trasformato in una denuncia sociale contro discriminazioni e violenza, ma anche in un attacco diretto al generale e politico Roberto Vannacci, criticato per alcune sue dichiarazioni pubbliche sui diritti delle persone LGBTQ+. Le sue parole hanno acceso il dibattito, sottolineando la necessità di proteggere i diritti conquistati e contrastare ogni forma di linguaggio d’odio.
Milano Pride 2026: Elodie e Franceska contro ogni discriminazione
Il Pride di Milano ha visto anche la presenza di Elodie insieme alla compagna Franceska Nuredini. Le due hanno sfilato su uno dei carri principali diventando il volto più fotografato della giornata. Il loro bacio, condiviso sui social e rapidamente diventato virale, è stato interpretato come un gesto spontaneo ma anche fortemente simbolico: un passaggio dall’intimità privata a una dimensione pubblica di visibilità e libertà. Anche Elodie, come molte altre colleghe, da sempre si batte contro ogni tipo di discriminazione contro la comunità. L’evento, come ogni anno, ha unito celebrazione e protesta, spettacolo e impegno civile. Tra musica, discorsi e gesti simbolici, la manifestazione ha ribadito un messaggio chiaro: l’orgoglio non è solo festa, ma anche rivendicazione quotidiana di diritti, dignità e riconoscimento per tutte le identità e tutti gli amori.
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