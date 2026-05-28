A Milano 'sfilano' ospiti d'eccezione: dalle splendide Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi alla giovane Ludovica Nasti. Tutte le star attese all'evento
Milano Film Fest 2026, tra star del cinema e nuove generazioni della giuria. Scopriamo insieme i volti più in vista della manifestazione.
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Valeria Golino
Il Milano Film Fest 2026, che si terrà dal 4 al 9 giugno, si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’anno, trasformando Milano in un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale. Tra proiezioni, incontri e masterclass, il festival ospiterà grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, tra attori affermati, giovani talenti e registi sempre più apprezzati anche all’estero. L’edizione 2026 punta molto sulla qualità artistica e sulla presenza di personalità che hanno segnato il cinema contemporaneo, con diversi ospiti coinvolti anche nelle giurie ufficiali della manifestazione. Cominciamo con una fuoriclasse. Valeria Golino sarà infatti tra le ospiti più attese del Milano Film Fest 2026. Attrice amatissima sia in Italia che all’estero, ha costruito una carriera ricca di successi lavorando con grandi registi e ottenendo importanti riconoscimenti tra David di Donatello, Nastri d’Argento e premi internazionali. Negli ultimi anni si è distinta anche come regista grazie a progetti molto apprezzati dalla critica, dimostrando grande sensibilità artistica anche dietro la macchina da presa. La sua presenza al festival rappresenta uno dei momenti più prestigiosi della manifestazione.
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Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi sarà protagonista del Milano Film Fest 2026 anche come presidente della giuria del concorso lungometraggi, ruolo che conferma il suo prestigio nel panorama cinematografico europeo. Attrice, regista e sceneggiatrice, ha collaborato con alcuni dei più importanti autori italiani e francesi, conquistando negli anni premi e candidature internazionali. Film come Forever Young – Les Amandiers e I villeggianti hanno consolidato il suo successo anche come regista, grazie a uno stile intimo e personale che continua a conquistare pubblico e critica.
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Margherita Vicario
Margherita Vicario presiederà invece la giuria del concorso cortometraggi del Milano Film Fest 2026, confermando il momento particolarmente positivo della sua carriera. Conosciuta inizialmente come cantautrice e attrice, negli ultimi anni si è distinta anche come regista, attirando l’attenzione della critica per il suo stile originale e contemporaneo. Parallelamente continua ad avere grande successo nel mondo musicale grazie a un’identità artistica personale che unisce pop, elettronica e scrittura d’autore. La sua presenza al festival rappresenta perfettamente l’incontro tra cinema, musica e nuove forme di racconto.
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Vinicio Marchioni
Vinicio Marchioni farà parte della giuria del concorso lungometraggi del Milano Film Fest 2026. L’attore è diventato celebre grazie al ruolo del Freddo nella serie Romanzo Criminale, interpretazione che lo ha trasformato in uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Nel corso della sua carriera ha alternato cinema, fiction e teatro, partecipando a produzioni di grande successo come 20 sigarette, The Place e Un matrimonio. La sua presenza nella giuria rappresenta l’esperienza di un interprete molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica.
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Eduardo Scarpetta
Eduardo Scarpetta farà parte della giuria dedicata ai cortometraggi del Milano Film Fest 2026 e rappresenta uno dei giovani attori italiani più richiesti degli ultimi anni. Discendente della storica famiglia Scarpetta-De Filippo, ha conquistato il pubblico grazie a interpretazioni intense e moderne in produzioni di successo come Mare Fuori, Qui rido io e Storia della mia famiglia. Negli ultimi anni è diventato uno dei simboli della nuova generazione di attori italiani, riuscendo a ottenere grande attenzione anche nei festival cinematografici.
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Ludovica Nasti
Anche Ludovica Nasti farà parte della giuria del concorso cortometraggi del Milano Film Fest 2026. Nonostante la giovane età, l’attrice è già diventata uno dei volti più amati della nuova generazione del cinema e della televisione italiana grazie al successo internazionale della serie L’amica geniale, dove ha interpretato la giovane Lila. La sua interpretazione ha conquistato pubblico e critica, aprendole le porte di nuovi progetti tra cinema e televisione. La partecipazione al festival conferma la volontà della manifestazione di dare spazio anche ai giovani talenti che stanno segnando il futuro dello spettacolo italiano.
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