Cerimonia Milano Cortina, le pagelle: telecronaca Rai da incubo (5) e show è strepitoso (9). Ma la star più attesa è un mezzo flop Promossi e bocciati della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali trasmessa ieri sera su Rai 1, tra scenografie mozzafiato e ospiti d'onore.

Tra gli avvenimenti sportivi e televisivi più attesi e discussi dell’anno, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata in onda dalle ore 20 di venerdì 6 febbraio su Rai 1. Con uno spettacolo di oltre tre ore, lo show ha aperto le danze dei giochi olimpici in terra italiana, tra esibizioni, musica ed ospiti illustri della musica e del cinema come Laura Pausini, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino e molti altri. Scopriamo tutto quello che è successo nel corso della diretta televisiva, tra top e flop.

Milano Cortina, le pagelle della cerimonia d’apertura: Charlize Theron incanta, gaffe dei telecronisti

Lo show di Marco Balich, voto 9: garanzia assoluta per una cerimonia riuscitissima. Un grande applauso va a Balich, designer della cerimonia d’apertura e grande esperto degli show dei giochi Olimpici, dei quali è stato già creative lead in altre occasioni come Sochi 2014, Tokyo 2020 e in molte altre. Lo spettacolo a San Siro è stato coinvolgente, emozionante e visivamente potente sin dall’inizio, capace di unire tecnologia, arte e cultura italiana in modo armonioso. Spiccano le scenografie con il tributo alle statue del Canova, il ricordo di Raffaella Carrà e Giorgio Armani, e il viaggio in tram (guidato da Valentino Rossi) del Presidente Mattarella. Un lavoro di altissimo livello che dimostra ancora una volta la sua maestria nel trasformare un evento sportivo in un’esperienza memorabile per il pubblico di tutto il mondo.

Parata degli atleti, voto 8: Prima delle coreografie mozzafiato, i giochi di luci e le voci che incantano il pubblico, ci sono gli atleti: protagonisti assoluti delle Olimpiadi, che si presentano con la classica parata delle nazionali, divise tra Milano, Cortina e Predazzo. L’entusiasmo dei giovani atleti, felici di poter gareggiare nelle loro discipline dopo anni di duro allenamento, sono la fotografia più bella di questa apertura. Raggianti e danzanti mentre sfilano, le squadre incarnano il vero senso dello sport.

Charlize Theron, voto 8: Trionfo social per l’attrice, che non ha di certo bisogno di consensi, ma che dalla bella serata milanese torna a casa con un indigestione di complimenti. Sono bastati pochi minuti in un discorso di pace, a far impazzire il popolo del web, che l’ha promossa senza nessun dubbio, elogiandone eleganza, bellezza e sottolineandone la mancanza di ritocchi. Regina assoluta della serata ai danni di un’appannata Mariah Carey e criticata Laura Pausini

Sabrina Impacciatore, voto 7,5: Divenuta popolare grazie al successo delle serie tv White Lotus e The Paper, l’attrice si esibisce in un mini-musical spettacolare a centro del palcoscenico, insieme ad una coreografia mozzafiato del corpo di ballo. Tra brani moderni, retrò e una versione di "prisencolinciusol" di Adriano Celentano. Sabrina dimostra grande naturalezza in un arte che ha conosciuto a inizio carriera, quando ha calcato i palcoscenici teatrali.

Brenda Lodigiani, voto 7,5: L’attrice e imitatrice di Gialappashow si presta ad un siparietto ironico e profondo allo stesso tempo. La gag prevede il malfunzionamento del microfono che costringe Lodigiani ad esprimersi a gesti. Da lì l’idea di elencare, con tanto di didascalia, tutti i gesti delle mani utilizzati nella cultura italiana, divenuti celebri in tutto il pianeta. La voce torna sul finale per accogliere il mondo: "Welcome to Italy"

Laura Pausini, voto 7: Breve ma intensa, come sempre, Laura Pausini si presenta subito per cantare l’Inno di Mameli e, grazie alla voce che le ha regalato un incredibile carriera, emoziona il pubblico senza nessun intoppo. Sui social impazzano i complimenti per la cantante romagnola, in un momento d’oro che la vedrà anche come co-conduttrice al Festival di Sanremo di Carlo Conti.

Giovanni Malagò, voto 6: "In un mondo pieno di conflitti, la vostra presenza è la dimostrazione della possibilità di un mondo migliore" con un discorso importante e parole non banali, il presidente della fondazione Milano Cortina ha lanciato un segnale prezioso in questo momento storico, più che mai.

Mariah Carey, voto 5,5: Tanto fumo e pochissimo arrosto. La celebre cantante statunitense, forse la star più attesa sin dal suo annuncio, si guadagna la quasi sufficienza solo per il brano dedicato all’Italia, ovvero "Volare" dell’indimenticabile Domenico Modugno. Per il resto, un’apparizione di pochi minuti nei quali, è apparsa ingessata e poco coinvolta. Complimenti per l’accento italiano, ma il pubblico del mondo intero, probabilmente, meritava qualcosina in più.

Telecronaca Rai, voto 5: flop assoluto. Il trio di telecronisti capitanato da Paolo Petrecca non è in giornata e riscuote commenti negativi sui social sin dall’inizio. Cominciata male, la questione telecronaca aveva già creato polemiche, infatti, Petracca è stato chiamato a rimpiazzare Auro Bulbarelli, reo di aver spoilerato la presenza del Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia. Le voci dello show vengono criticate soprattutto per la loro eccessiva presenza, che non permette ai telespettatori di fruire del vero spettacolo della serata. Troppi commenti e spesso superflui, che addirittura si accavallano tra loro creando confusione. Ciliegina sulla torta? ne abbiamo più di una: si parte con la gaffe di Petracca, che confonde Matilde De Angelis per Mariah Carey, si passa da Stefania Belmondo, che si perde in chiacchere e commenti banali poco ritmati, fino a Paolo Genovesi, che arriva a raccontare di avere male al collo per colpa del cuscino. Esame telecronaca: Rai rimandata.

