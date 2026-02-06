Apertura Milano Cortina, terribile gaffe dei telecronisti Rai su Mariah Carey e Matilde De Angelis: "Fateli tacere" La cerimonia d'apertura di Milano Cortina in diretta su Rai 1 parte col botto. Telecronisti nel pallone e web infuocato

L’attesa è finita. Le luci dello stadio San Siro si sono accese per dare ufficialmente il via alle Olimpiadi di Milano Cortina. La cerimonia, in diretta su Rai 1 dalle ore 20 di venerdì 6 febbraio, ha aperto i giochi olimpici davanti a 80mila spettatori ed oltre un miliardo di telespettatori collegati da tutto il mondo. Lo spettacolo, intitolato Armonia, è iniziato in grande stile grazie ai giochi di luce e alle scenografie mozzafiato. Poco prima dell’esibizione di Mariah Carey, che ha portato sul palco il brano "Volare", l’attenzione mediatica è andata, però, tutta ai telecronisti dell’evento Paolo Petrecca, accompagnato da Stefania Belmondo e Paolo Genovesi. I commentatori non hanno riscosso molto successo e sono stati subito massacrati sul web. Scopriamo cosa è successo.

Milano Cortina, Mariah Carey confusa per Matilde De Angelis

La Cerimonia d’apertura dei giochi Olimpici è affidata alla Rai e il racconto dei suoi telecronisti non ha riscosso il successo atteso. Paolo Petrecca, voce narrante dello show inizia in maniera incerta e pronti via arriva la prima gaffe, infatti, mentre sul prato di San Siro fa il suo ingresso Matilde De Angelis, attrice e direttrice d’orchestra d’eccezione per la serata, il presentatore la scambia per Mariah Carey. Subito dopo corregge il tiro e spende parole gentili per l’attrice milanese. Oltre all’errore iniziale, il trio di voci non è molto apprezzato sul web, sia per i temi affrontanti, sia per il ritmo con cui accompagna i vari show. I messaggi al veleno sul web si sprecano come si legge su X: "Fateli tacere per favore", "Insostenibile questo vociare continuo per dire cose inutili", e ancora: "Una cerimonia monumentale, rovinata dalle voci Rai" qualcuno ci va giù pesante: "Per favore basta chiacchiere inutili e più silenzio e rispetto per l’arte". "Silenziateli per favore".

Qualcun altro si lamenta del fatto che le voci non permettono di ascoltare gli omaggi, come si legge su Instagram: "Bello l’omaggio alla Carrà, peccato che parlate sopra", "Vogliamo sentire la musica, SOLO la musica", e poi ancora: "Potreste dire ai commentatori di non urlare?", "Questi commenti servono solo a dare fastidio, che peccato". Un inizio non all’altezza da parte della Rai, che non riesce a partire in quinta e alla pari di quanto visto sul prato della Scala del calcio. Qualcuno cerca di concentrarsi solo sullo show e, fortunatamente, commenta positivamente: "Stiamo facendo una grande figura come italiani", "Una cerimonia unica". C’è chi poi sottolinea la performance di Laura Pausini, che ha portato l’Inno di Mameli: "Laura ci fai sognare, grazie".

