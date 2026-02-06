Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Apertura Milano Cortina, terribile gaffe dei telecronisti Rai su Mariah Carey e Matilde De Angelis: "Fateli tacere"

La cerimonia d'apertura di Milano Cortina in diretta su Rai 1 parte col botto. Telecronisti nel pallone e web infuocato

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Apertura Milano Cortina, terribile gaffe dei telecronisti Rai su Mariah Carey e Matilde De Angelis: "Fateli tacere"
Raiplay

L’attesa è finita. Le luci dello stadio San Siro si sono accese per dare ufficialmente il via alle Olimpiadi di Milano Cortina. La cerimonia, in diretta su Rai 1 dalle ore 20 di venerdì 6 febbraio, ha aperto i giochi olimpici davanti a 80mila spettatori ed oltre un miliardo di telespettatori collegati da tutto il mondo. Lo spettacolo, intitolato Armonia, è iniziato in grande stile grazie ai giochi di luce e alle scenografie mozzafiato. Poco prima dell’esibizione di Mariah Carey, che ha portato sul palco il brano "Volare", l’attenzione mediatica è andata, però, tutta ai telecronisti dell’evento Paolo Petrecca, accompagnato da Stefania Belmondo e Paolo Genovesi. I commentatori non hanno riscosso molto successo e sono stati subito massacrati sul web. Scopriamo cosa è successo.

Milano Cortina, Mariah Carey confusa per Matilde De Angelis

La Cerimonia d’apertura dei giochi Olimpici è affidata alla Rai e il racconto dei suoi telecronisti non ha riscosso il successo atteso. Paolo Petrecca, voce narrante dello show inizia in maniera incerta e pronti via arriva la prima gaffe, infatti, mentre sul prato di San Siro fa il suo ingresso Matilde De Angelis, attrice e direttrice d’orchestra d’eccezione per la serata, il presentatore la scambia per Mariah Carey. Subito dopo corregge il tiro e spende parole gentili per l’attrice milanese. Oltre all’errore iniziale, il trio di voci non è molto apprezzato sul web, sia per i temi affrontanti, sia per il ritmo con cui accompagna i vari show. I messaggi al veleno sul web si sprecano come si legge su X: "Fateli tacere per favore", "Insostenibile questo vociare continuo per dire cose inutili", e ancora: "Una cerimonia monumentale, rovinata dalle voci Rai" qualcuno ci va giù pesante: "Per favore basta chiacchiere inutili e più silenzio e rispetto per l’arte". "Silenziateli per favore".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Qualcun altro si lamenta del fatto che le voci non permettono di ascoltare gli omaggi, come si legge su Instagram: "Bello l’omaggio alla Carrà, peccato che parlate sopra", "Vogliamo sentire la musica, SOLO la musica", e poi ancora: "Potreste dire ai commentatori di non urlare?", "Questi commenti servono solo a dare fastidio, che peccato". Un inizio non all’altezza da parte della Rai, che non riesce a partire in quinta e alla pari di quanto visto sul prato della Scala del calcio. Qualcuno cerca di concentrarsi solo sullo show e, fortunatamente, commenta positivamente: "Stiamo facendo una grande figura come italiani", "Una cerimonia unica". C’è chi poi sottolinea la performance di Laura Pausini, che ha portato l’Inno di Mameli: "Laura ci fai sognare, grazie".

Potrebbe interessarti anche

Sergio Mattarella

Cerimonia d'apertura Olimpiadi Milano-Cortina, spazio a Mattarella e star mondiali su Rai 1. La scaletta ufficiale

L'inaugurazione dei Giochi invernali a San Siro unirà volti del cinema, della musica...
Olimpiadi Milano-Cortina, Mariah Carey apre la cerimonia con 'Nel blu dipinto di blu'

Olimpiadi Milano-Cortina, Mariah Carey apre la cerimonia con 'Nel blu dipinto di blu': lo spoiler social

La cantante, ospite domani a San Siro per l'apertura delle Giochi, renderà omaggio a...
Bocelli - Pausini - Mariah Carey

Milano Cortina 2026, Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco: attesa alle stelle per lo show dell’anno

Chi saranno gli ospiti musicali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano C...
Affari Tuoi non va in onda stasera 6 febbraio, quando torna Stefano De Martino

Affari Tuoi, Rai 1 cancella De Martino (e Gerry Scotti rifiata): perché salta la puntata di stasera

Salta l’appuntamento con Stefano De Martino stasera, 6 febbraio: Rai 1 stravolge il ...
Tom Cruise a Milano Cortina 2026: il mistero si infittisce

Tom Cruise a Milano Cortina 2026, il mistero sulla sua presenza si infittisce: la smentita sorprendente

C'è chi la dà per scontato, ma dagli USA smentiscono la presenza di Tom Cruise a Mil...
tali e quali cosa successo puntata 9 gennaio

Tali e Quali, puntata 9 gennaio: 'Mariah Carey' esagerata e Carlo Conti fa infuriare il web (due volte)

Vincitori e classifica della puntata del 9 gennaio. Siparietti divertenti ed emozion...
Milano Cortina 2026, Tom Cruise atteso alla Cerimonia di Apertura, tra gli ospiti anche Matilda De Angelis

Milano Cortina 2026, Tom Cruise sfida la neve e Matilda De Angelis incanta: chi vedremo alla Cerimonia di apertura

Per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono ...
Volare - Da Sanremo alle Olimpiadi al canzone di Domenico Modugno

Volare di Modugno, il clamoroso flop dopo Sanremo: a cantarla c'erano i migliori artisti italiani. Mariah Carey ci riprova alle Olimpiadi

Nel blu dipinto di blu ha vinto Grammy e venduto milioni di dischi nel mondo. La div...
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Snoop Dog tedoforo

Olimpiadi 2026, Snoop Dogg infiamma Gallarate, ma non è la prima volta: la lunga storia d’amore tra il rapper e il mondo dello sport

Il rapper è sbarcato a Milano-Cortina 2026 non solo per portare la Fiamma Olimpica: ...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Mariah Carey

Mariah Carey
Paolo Carta

Paolo Carta
Sabrina Gandolfi

Sabrina Gandolfi
Il conduttore Claudio Lippi

Claudio Lippi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963