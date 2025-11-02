Milan-Roma gratis su DAZN (ma con posti limitati): come vederla in chiaro senza pagare Diretta Milan-Roma gratis su Dazn, come vedere stasera in TV in chiaro il posticipo della 10ª giornata di Serie A (2 novembre): ecco le operazioni da eseguire.

Il grande calcio torna protagonista stasera in TV con Milan–Roma, big match della 10ª giornata di Serie A 2025/2026. A San Siro va in scena una partita che promette spettacolo e che, per la prima volta in questa stagione, sarà visibile gratuitamente anche per i non abbonati DAZN. Un’occasione imperdibile per milioni di appassionati che potranno seguire l’incontro in diretta TV in chiaro e streaming domenica 2 novembre alle ore 20:45 senza costi.

Milan–Roma su Dazn stasera in diretta TV in chiaro e senza pagare

Il match Milan-Roma stasera sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, ma con una formula speciale. La piattaforma di streaming, infatti, ha deciso di aprire l’accesso gratuito alla gara per un massimo di 2 milioni di utenti non abbonati. L’iniziativa rientra nel progetto "freemium" che prevede la messa in chiaro di cinque partite di Serie A durante la stagione.

Gli utenti che riusciranno a registrarsi in tempo potranno seguire la partita in diretta streaming su smartphone, tablet, PC o Smart TV, oltre a godersi pre e post partita con approfondimenti e interviste esclusive.

Orario : domenica 2 novembre 2025, ore 20:45

: domenica 2 novembre 2025, ore 20:45 Dove vederla in TV : DAZN (gratis per i primi 2 milioni di utenti registrati)

: DAZN (gratis per i primi 2 milioni di utenti registrati) Dove vederla in streaming: DAZN su smartphone, tablet, PC o Smart TV

Come vedere Milan–Roma gratis su DAZN

Per assistere alla diretta gratuita di Milan-Roma in chiaro basta registrarsi sul sito ufficiale DAZN, seguendo pochi semplici passaggi.

Collegarsi a www.dazn.com/home. Cliccare sull’immagine del match "Milan–Roma" presente in homepage. Selezionare la voce "Registrati gratis" e inserire un indirizzo e-mail non associato a un abbonamento attivo.

Una volta completata la registrazione, sarà possibile accedere alla diretta di Milan-Roma gratis e senza inserire dati di pagamento.

Chi preferisce guardare la partita su Smart TV può aprire l’app DAZN, selezionare "Guarda gratis", e inquadrare con lo smartphone il QR code che apparirà sullo schermo: in quel momento si potrà inserire la propria e-mail per attivare la visione. Attenzione, però: i posti gratuiti sono limitati a 2 milioni e vengono assegnati in ordine di registrazione, quindi è consigliabile effettuare la procedura con qualche ora di anticipo.

Ultime news e probabili formazioni

Sul campo, si preannuncia un duello ad alta intensità. La Roma arriva a San Siro forte dei suoi 21 punti in classifica e di un rendimento difensivo impressionante (4 gol incassati in 9 partite): con una vittoria, i giallorossi sarebbero primi in classifica da soli dopo il pareggio interno del Napoli contro il Como. Mister Gasperini dovrà fare a meno degli infortunati Ferguson e Angeliño. Rispetto alla formazione che ha superato il Parma, la principale novità potrebbe essere l’inserimento di El Aynaoui come trequartista al fianco di Soulé, con Dybala schierato come falso 9 e Dovbyk in panchina.

Nessuna novità tattica per il Milan: Allegri conferma l’ormai consolidato 3-5-2, ma apporta un cambio in difesa. Out l’infortunato Tomori, spazio a De Winter dall’inizio. Ancora assenti Rabiot e Pulisic, mentre Leao ha recuperato dalla contusione all’anca rimediata a Bergamo. Al suo fianco in attacco ci sarà Nkunku, alla prima da titolare in campionato, preferito al messicano Gimenez, sempre più oggetto misterioso della stagione rossonera.

Dirige l’incontro Marco Guida di Torre Annunziata, con Di Paolo e Di Bello al VAR.

Queste le probabili formazioni di Milan-Roma:

Milan (Allegri) – 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud.

– 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. Roma (Gasperini) – 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

