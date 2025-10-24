Trova nel Magazine
Milan-Pisa, la serie A stasera in diretta TV: canale, orario e polemiche roventi

La Serie A torna in campo oggi venerdì 24 ottobre 2025 con l’anticipo di San Siro tra i rossoneri di Allegri e i toscani: Sky o DAZN, diretta tv e streaming

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Torna in campo la Serie A. Archiviati gli impegni europei, infatti, oggi venerdì 24 ottobre 2025 riparte il campionato con l’anticipo dell’ottavo turno di San Siro tra Milan e Pisa. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming stasera.

Milan-Pisa, l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A stasera in tv: orario e polemiche

Oggi venerdì 24 ottobre 2025 si apre l’ottavo turno di Serie A 2025/26 con l’anticipo Milan-Pisa. Il teatro della sfida sarà lo stadio Meazza, dove alle 20:45 i rossonoeri di Massimiliano Allegri sono a caccia di punti pesanti per la fuga in vetta alla classifica di campionato. La partita di stasera sarà infatti un clash tra squadre dalle ambizioni completamente diverse: il Milan capolista sta vivendo un ottimo momento di forma ed è reduce dal successo con la Fiorentina, mentre dall’altra parte ci sarà il Pisa di Alberto Gilardino (grande ex della gara) ancora a secco di successi dal ritorno nella massima serie e fanalino di coda del tabellone al 20esimo posto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, dopo le polemiche a La Domenica Sportiva Max Allegri punterà su Gimenez al fianco di Leao, mentre in difesa dovrebbe rifiatare Tomori (spazio a De Winter); centrocampo confermato con Ricci, Modric e Fofana. Nelle file nerazzurre c’è indecisione su Tramoni (Gilardino potrebbe virare su Moreo), mentre Cuadrado dovrebbe accomodarsi in panchina. Non sono da escudere proteste dei tifosi a San Siro dopo l’ok della Federcalcio australiana, che ha dato il via libera per fare disputare la partita di Serie A tra Milan e Como a Perth il prossimo febbraio scatenando le polemiche.

Serie A 2025/26, dove vedere Milan-Pisa in diretta tv e streaming: chi la trasmette

La partita di Serie A – Milan-Pisa sarà visibile su DAZN e su Sky. Il match sarà infatti trasmesso in diretta in streaming su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma (tramite app su smart tv, tablet e tutti i dispositivi mobili), ma anche sui canali Sky Sport. Sarà possibile seguire la sfida in tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Streaming disponibile su NOW e sull’app SkyGo. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

  • 20:45 Milan – Pisa | in onda su DAZN e su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo

