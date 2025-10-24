Milan-Pisa, la serie A stasera in diretta TV: canale, orario e polemiche roventi
La Serie A torna in campo oggi venerdì 24 ottobre 2025 con l’anticipo di San Siro tra i rossoneri di Allegri e i toscani: Sky o DAZN, diretta tv e streaming
Torna in campo la Serie A. Archiviati gli impegni europei, infatti, oggi venerdì 24 ottobre 2025 riparte il campionato con l’anticipo dell’ottavo turno di San Siro tra Milan e Pisa. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming stasera.
Milan-Pisa, l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A stasera in tv: orario e polemiche
Oggi venerdì 24 ottobre 2025 si apre l’ottavo turno di Serie A 2025/26 con l’anticipo Milan-Pisa. Il teatro della sfida sarà lo stadio Meazza, dove alle 20:45 i rossonoeri di Massimiliano Allegri sono a caccia di punti pesanti per la fuga in vetta alla classifica di campionato. La partita di stasera sarà infatti un clash tra squadre dalle ambizioni completamente diverse: il Milan capolista sta vivendo un ottimo momento di forma ed è reduce dal successo con la Fiorentina, mentre dall’altra parte ci sarà il Pisa di Alberto Gilardino (grande ex della gara) ancora a secco di successi dal ritorno nella massima serie e fanalino di coda del tabellone al 20esimo posto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per quanto riguarda le probabili formazioni, dopo le polemiche a La Domenica Sportiva Max Allegri punterà su Gimenez al fianco di Leao, mentre in difesa dovrebbe rifiatare Tomori (spazio a De Winter); centrocampo confermato con Ricci, Modric e Fofana. Nelle file nerazzurre c’è indecisione su Tramoni (Gilardino potrebbe virare su Moreo), mentre Cuadrado dovrebbe accomodarsi in panchina. Non sono da escudere proteste dei tifosi a San Siro dopo l’ok della Federcalcio australiana, che ha dato il via libera per fare disputare la partita di Serie A tra Milan e Como a Perth il prossimo febbraio scatenando le polemiche.
Serie A 2025/26, dove vedere Milan-Pisa in diretta tv e streaming: chi la trasmette
La partita di Serie A – Milan-Pisa sarà visibile su DAZN e su Sky. Il match sarà infatti trasmesso in diretta in streaming su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma (tramite app su smart tv, tablet e tutti i dispositivi mobili), ma anche sui canali Sky Sport. Sarà possibile seguire la sfida in tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Streaming disponibile su NOW e sull’app SkyGo. Calcio d’inizio alle ore 20:45.
- 20:45 Milan – Pisa | in onda su DAZN e su Sky (Sport Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251), streaming su NOW e SkyGo
Potrebbe interessarti anche
Napoli-Pisa, stasera in Tv: chi la trasmette, la doppia diretta e dove vederla in streaming
La quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 si chiude con il posticipo del ...
Udinese-Milan oggi in diretta, dove vedere la Serie A in Tv e streaming: canale e orario
Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Runj...
Europa League in diretta Tv su Tv8, qual è la partita in chiaro di stasera (è il big match)
Oggi giovedì 23 ottobre 2025 va in scena la sfida tra Nottingham Forest e Porto: ora...
Roma-Inter, oggi in Tv: doppia diretta, canale, orario, streaming e polemiche
Stasera 18 ottobre la Roma ospita l’Inter nell’ultimo anticipo della serie A: due op...
Juventus-Milan, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e le polemiche sull'arbitro Guida
Stasera, domenica 5 ottobre 2025, la Juventus ospiterà il Milan all'Allianz Stadium:...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo
Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale co...
Union SG-Inter, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l’altro big match
Stasera i nerazzurri di Chivu affrontano i belgi della Royale Union Saint-Gilloise: ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile i...