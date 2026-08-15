Milan-Manchester United, oggi in diretta tv: orario, canale e perché Amorim è già a un bivio Manchester United-Milan si gioca oggi, sabato 15 agosto, alle 16:45: tutte le informazioni su diretta TV, streaming e sull’ultimo test del Milan prima dell’inizio del campionato

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il Milan arriva all’ultimo appuntamento del pre-campionato con più di qualche interrogativo da risolvere. Oggi, sabato 15 agosto, i rossoneri affrontano il Manchester United alla Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia, in una sfida di prestigio che rappresenta l’ultima amichevole prima dell’inizio della nuova stagione. In un match che per anni è stato un classico di rilievo del calcio europeo, per Ruben Amorim sarà soprattutto una prova importante per capire a che punto è il lavoro della squadra, dopo un’estate fin qui caratterizzata da risultati altalenanti e dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Chelsea. Il tecnico portoghese, proprio contro il suo ex club, cerca quindi risposte e soprattutto una reazione dopo il passo falso di Giacarta.

Manchester United-Milan, diretta tv e streaming: dove vederla il 15 agosto

La partita Manchester United-Milan, ultima amichevole del pre-campionato rossonero, si giocherà oggi, sabato 15 agosto 2026, con fischio d’inizio previsto per le ore 16:45 alla Tarczyński Arena di Breslavia. La gara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport Calcio, mentre sarà possibile seguirla anche in streaming attraverso le piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.

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Orario: 16:45

Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Manchester United-Milan, ultime news e mercato in casa rossonera

Il Milan arriva alla sfida con il Manchester United dopo un percorso estivo che ha lasciato indicazioni contrastanti. I rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro il Celtic e 1-1 contro l’Inter durante la tournée, prima della netta sconfitta per 3-0 contro il Chelsea in Indonesia. Un bilancio che rende ancora più importante l’appuntamento di Breslavia per Ruben Amorim, ancora alla ricerca dei giusti equilibri e soprattutto di una squadra capace di offrire maggiori garanzie in vista dell’inizio del campionato. Proprio la gara contro il Chelsea ha evidenziato le difficoltà del Milan: i rossoneri non sono riusciti a trovare la via del gol e hanno concesso tre reti agli inglesi. Per Amorim, dunque, il test contro il Manchester United, oltre che un tuffo nel recente passato, rappresenta una nuova occasione per verificare i progressi della squadra e correggere le criticità emerse nelle precedenti uscite.

Sul fronte del mercato in casa Milan tiene banco soprattutto il capitolo cessioni. Il nuovo corso di Ruben Amorim potrebbe portare a una vera e propria opera di sfoltimento della rosa, con diversi giocatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico portoghese. Tra i profili maggiormente attenzionati ci sono Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, ma anche Christopher Nkunku e David Odogu potrebbero essere coinvolti nelle valutazioni della società. L’obiettivo è ridurre l’organico e liberare spazio, anche economico, per permettere al Milan di intervenire ancora sul mercato e costruire una squadra più aderente alle idee del nuovo allenatore.

Le altre amichevoli di oggi 15 agosto: in campo anche Inter e Roma

Oltre al Milan, a Ferragosto scenderà in campo anche l’Inter. I nerazzurri hanno in programma il test match contro il Betis Siviglia, trasmesso a partire dalle ore 19.30 in diretta Tv su Tv8 (in chiaro), Sky e Dazn. Oggi giocherà anche la Roma, impegnata in casa del Borussia Dortmund: il test-match dei gialorossi sarà trasmesso su Dazn alle 17.30. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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