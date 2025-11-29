Milan-Lazio, stasera in Tv: dove vederla, orario, streaming. Il grande sogno di Max Allegri
Milan-Lazio, dove vedere il posticipo di Serie A stasera in Tv: Dky o Danz, orario, rossoneri in campo sognando il primato.
La 13ª giornata di Serie A si accende con uno dei big match più attesi del weekend: Milan–Lazio, in programma questa sera a San Siro. I rossoneri puntano a restare incollati alla zona altissima della classifica, mentre la Lazio cerca il colpo esterno per rilanciarsi definitivamente nella corsa all’Europa. Insomma: clima da grande notte.
Di seguito trovi orario, canali TV, streaming, oltre alle ultime news dal campo e alle probabili formazioni aggiornate.
Dove vedere Milan-Lazio (29 novembre): canale, orario, streaming
La partita Milan-Lazio è in programma stasera, sabato 29 novembre, con calcio d’inizio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta su: DAZN e Sky. Per seguire il match in streaming hai tre opzioni: DAZN (app + sito), Sky Go, per gli abbonati Sky, NOW con il Pass Sport La partita è visibile su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast, PlayStation e Xbox.
- Orario: 20:45
- TV: DAZN + Sky Sport
- Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
- Stadio: Meazza – Milano
Max Allegri punta alla vetta
Clima infuocato a San Siro, e non solo per il valore del match. Il Milan, oggi secondo in classifica, sa benissimo di avere un’occasione d’oro: con Roma–Napoli nello stesso turno, sfida che oppone la capolista ai partenopei terzi, i rossoneri potrebbero addirittura approfittarne e balzare al primo posto in caso di vittoria. Allegri lo ripete da giorni: serve continuità. E nonostante qualche problema fisico, il gruppo arriva con fiducia grazie al successo nel derby contro l’Inter che ha portato una carica di autostima altissima in tutto l’ambiente rossonero.
Milan-Lazio, ultime news e probabili formazioni
Le notizie dell’ultima ora confermano però qualche difficoltà. Pulisic resta in forte dubbio per via dell’affaticamento muscolare che lo ha frenato durante la settimana, mentre Saelemaekers è pienamente recuperato e pronto a riprendersi la corsia destra. Restano indisponibili Gimenez e Athekame, mentre davanti si va verso la conferma del tandem Leao–Nkunku, sempre più centrale nei piani del tecnico.
Anche la Lazio non è messa benissimo sul fronte infermeria. Sarri deve rinunciare a Cataldi, Rovella, Cancellieri e Castaldi, un pacchetto di assenze che costringe il tecnico a rivedere scelte e rotazioni. Castellanos dovrebbe partire dalla panchina, mentre il tridente offensivo vedrà con tutta probabilità Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto della manovra. A sinistra è ballottaggio tra Pellegrini e Tavares, e in mezzo si decide tra Vecino e Belahyane. Nonostante tutto, i biancocelesti arrivano da una buona vittoria contro il Lecce e vogliono misurarsi con una big per capire a che punto è la loro crescita.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
All.: Allegri
Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri
