Milan-Bari oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario, ultime news
Domenica 17 agosto 2025 a San Siro, Milan e Bari si sfidano nel trofeo trentaduesimi di Coppa Italia: diretta Tv in chiaro su Canale 5.
Dopo le amichevoli estive, è tempo (finalmente) di calcio che conta. Questa sera – domenica 17 agosto – il Milan di Massimiliano Allegri debutta ufficialmente nella stagione 2025/26 affrontando il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La partita, in gara secca, è in programma allo stadio San Siro con fischio d’inizio alle ore 21:15. Chi vince accede al turno successivo, chi perde è fuori. Scopriamo dove vederla stasera in Tv in chiaro.
Dove vedere Milan-Bari oggi in TV: diretta in chiaro o a pagamento?
Buone notizie per i tifosi rossoneri: il match Milan-Bari di Coppa Italia sarà visibile gratis e in chiaro su Canale 5, che detiene i diritti esclusivi della competizione tricolore. Previsto anche un ampio pre e post partita con commenti e aggiornamenti di mercato. In alternativa, sarà possibile seguire la sfida in streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it.A commentare l’incontro sarà il duo di telecronisti Mediaset Callegari-Paganin.
- Diretta TV Milan-Bari (ore 21:15): Canale 5 (in chiaro)
- Streaming: Mediaset Infinity e Sportmediaset.it
Le probabili formazioni
Il Milan, guidato dal neo tecnico Massimiliano Allegri (squalificato e quindi non in panchina), si presenta con tante novità. Dopo gli addii di Theo Hernandez, Reijnders e Thiaw, il club ha rinforzato la rosa con innesti importanti: Estupiñán, Jashari e Modric, oltre al ritorno in Italia di Rasmus Højlund. Allegri, però, dovrebbe dosare i nuovi acquisti senza schierarli subito dal primo minuto.
Il Bari di Fabio Caserta, ancora incompleto sul mercato, si affida invece al suo tridente titolare con Bellomo, Pereiro e Gytkjaer per provare l’impresa a San Siro.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Leao.
Allenatore: Allegri (squalificato).
Bari (4-3-3): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dorval; Verreth, Pagano, Sibilli; Bellomo, Pereiro, Gytkjaer.
Allenatore: Caserta.
Milan tra campo e mercato
Per i rossoneri, reduci dal durissimo ko in amichevole contro il Chelsea (4-1) si tratta dell’ultima sfida prima del debutto in serie A, in programma per sabato 23 agosto in casa contro la Cremonese. Sarà anche l’occasione perfetta per valutare la nuova rosa costruita dal direttore sportivo Igli Tare, che in queste ore sta trattando a oltranza per definita l’arrivo dell’attaccante Hojlund (ex Atalanta). Sempre dai Red Devils potrebbe arrivare il difensore 31enne Luke Shaw. La curiosità dei tifosi è rivolta soprattutto a Modric, il grande colpo dell’estate, che però dovrebbe partire dalla panchina. In casa Bari, invece, si attende ancora qualche rinforzo dal mercato, ma la sfida di San Siro rappresenta già un banco di prova di prestigio per la squadra di Caserta.
